وول ستريت تتحدى المخاوف الاقتصادية وتسجل أفضل أداء شهري

تقترب الأسواق الأميركية من إنهاء تداولات يونيو/حزيران الجاري على ارتفاعات قياسية، في مشهد وصفته بلومبيرغ بأنه "رهان جماعي على تجاهل المتشائمين"، إذ سجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" وناسداك -في ختام تعاملات الجمعة- مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، وسط انتعاش واسع النطاق شمل الأسهم والسندات والعملات المشفّرة والسلع.

وحسب البيانات أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا بـ31.93 نقطة، أي 0.52%، ليصل إلى 6172.95 نقطة، بينما صعد ناسداك المجمع بـ105.55 نقاط أو 0.52% إلى 20 ألفا و273.46 نقطة، وارتفع داو جونز الصناعي بـ430.16 نقطة أو 0.99% إلى 43 ألفا و817.00 نقطة، في أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ أكثر من 13 شهرًا.

تفاؤل مفرط رغم هشاشة المؤشرات الاقتصادية

ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن هذه الارتفاعات تأتي رغم تصاعد المؤشرات السلبية من الاقتصاد الأميركي.

ففي حين أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، فإن بيانات أخرى كشفت عن تراجع في مبيعات المنازل الجديدة خلال مايو/أيار بأعلى وتيرة منذ عام 2022، وارتفاع متواصل في طلبات إعانات البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، مع انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو/أيار بأكبر نسبة منذ بداية العام.

ورغم هذه المؤشرات المقلقة، فإن المستثمرين يتشبثون بعلامات تباطؤ التضخم، وتزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي، خصوصًا بعدما أشار رئيسه جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع إلى أن "الأسعار كانت ستبدأ بالهبوط بالفعل، لولا عدم وضوح السياسة التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، في إشارة إلى استمرار الرسوم الجمركية وانعكاساتها التضخمية.

ارتفاع جماعي للأصول

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعًا بنسبة 3.4% هذا الأسبوع، كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد انخفاض عوائدها بنحو 10 نقاط أساس، في حين قفزت البيتكوين مجددًا فوق مستوى 100 ألف دولار، وسجلت شركة "كوين بيس" أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

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وقالت بلومبيرغ إن هذه الموجة الصاعدة عبر الأصول هي الكبرى منذ مايو/أيار 2024، مدفوعة بتزايد الرهانات من المستثمرين النظاميين وعودة قوية للمتداولين الأفراد الذين اندفعوا من جديد نحو أسواق المخاطر.

تحذيرات من التمادي في التفاؤل

ورغم هذا الزخم، فإن خبراء مثل رافاييل توين من "تيكهو كابيتال" يحذرون من أن السوق تُظهر مؤشرات "ارتياح مبالغ فيه"، وأنها لا تسعر بشكل واقعي المخاطر المحتملة مثل اتساع التباطؤ الاقتصادي، أو فشل المفاوضات التجارية، أو تفاقم العجز المالي.

وفي السياق ذاته، قالت جولي بيل، كبيرة الإستراتيجيين في "كاين أندرسون رودنيك"، إن "شعور المستثمرين بالخوف من تفويت الفرصة ليس ناتجًا عن تفاؤل مطلق، بل عن قلق حقيقي من أن يخسروا فرصة تحقيق الأرباح، رغم هشاشة الأسس الاقتصادية."

وتُظهر سوق الخيارات تحركات احترازية، إذ ازداد الإقبال على خيارات الحماية في صناديق تركز على أسهم التكنولوجيا الصغيرة والمضاربة، مثل "آرك إنوفيشن" و"آي شير راسل 2000″، وهو ما يدل على وجود توتر خفي خلف الموجة الصاعدة.

وفي هذا الإطار، يرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في "نورث ويسترن ميوتوال"، أن السوق مبالِغة في تقدير إمكانات استمرار الصعود، مشيرًا إلى أن "كثيرين باتوا يشترون عند الانخفاض، وهي إستراتيجية لن تتوقف إلا عندما تفشل فعليًا"، في إشارة إلى أن البيانات السلبية لم تعد تُفسر كإشارات تحذيرية بسبب الاعتياد على تجاهلها خلال الأشهر الماضية.