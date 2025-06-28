اقتصاد|تنزانيا

النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار

منظر خارجي لمبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة في 25 سبتمبر 2020. - ستُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي لعام 2020 افتراضيًا للمرة الثانية هذا العام يومي 12 و 18 أكتوبر 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا. (تصوير دانييل سليم / وكالة الصحافة الفرنسية)
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود تنزانيا في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب (الفرنسية)
28/6/2025-|آخر تحديث: 11:22 (توقيت مكة)

وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة.

وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم.

وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة.

وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي.

ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل.

رئيسة تنزانيا ساميا سولوهو حسن وعدت بإصلاحات اقتصادية جذرية (رويترز)

وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية.

كما سلطوا الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي.

من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال.

المصدر: رويترز

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