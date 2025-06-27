أكبر 10 دول في العالم منتجة ومصدرة للخوخ والنكتارين بينها دولة عربية

يُعد الخوخ والنكتارين من الفواكه الصيفية المحببة، حيث ينتمي كلاهما إلى عائلة الورديات. ويُصنف النكتارين كنوع من الخوخ، لكنه يختلف عنه في ملمس القشرة؛ إذ يتميز الخوخ بقشرة زغبية ناعمة، في حين يتمتع النكتارين بقشرة ملساء خالية من الزغب. ويعود هذا الاختلاف إلى طفرة جينية واحدة، إذ يحمل الخوخ جينًا سائدًا يؤدي إلى ظهور القشرة الزغبية، بينما يحمل النكتارين جينًا متنحيًا يمنحه الملمس الأملس، وفقًا لشركة "لين ساوثرن أوركاردز" الأميركية.

ترجع أصول الخوخ إلى الصين، حيث وُجدت آثار له تعود إلى أكثر من 8 آلاف عام. ومن هناك، انتقل إلى الشرق الأوسط والهند ثم إلى أوروبا. ويُرجّح أن المستوطنين الإسبان هم من جلبوا الخوخ إلى أميركا خلال القرن السادس عشر. ويُعتقد أن النكتارين نشأ أيضًا في الصين قبل آلاف السنين. واليوم، تنمو زراعة هاتين الفاكهتين في المناخات الدافئة في نصفي الكرة الأرضية.

حجم الإنتاج العالمي من الخوخ والنكتارين

بحسب وزارة الزراعة الأميركية، يُتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الخوخ والنكتارين في موسم 2024-2025 بمقدار 425 ألف طن ليبلغ 25.4 مليون طن، بدعم من ارتفاع الإنتاج في الصين والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة.

ومع زيادة المعروض، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بمقدار 65 ألف طن لتصل إلى مليون طن، كما يُتوقع نمو الواردات بدفع من زيادة الشحنات إلى روسيا والمملكة المتحدة والصين وكندا.

تُعد الصين أكبر منتج عالمي لهذه الفاكهة، إذ تُنتج نحو 69% من مجمل الإنتاج العالمي، لكنها تستهلك الجزء الأكبر محليًا، بل وتستورد أيضًا لتلبية الطلب المتزايد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

أكبر 10 دول منتجة للخوخ والنكتارين في العالم

يشهد إنتاج الخوخ والنكتارين نموًا متواصلًا عالميًا، وتتصدر الصين المشهد، تليها إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، فإن أكبر 10 دول منتجة في موسم 2024-2025 هي:

الصين: 17.6 مليون طن متري (69%)

دول الاتحاد الأوروبي: 3.63 ملايين طن متري (14%)

تركيا: 1.2 مليون طن متري (5%)

الولايات المتحدة: 668 ألفا و680 طنًا متريًا (3%)

إيران: 577 ألفا و300 طن متري (2%)

المكسيك: 238 ألف طن متري

أوزبكستان: 212 ألف طن متري

البرازيل: 208 آلاف و800 طن متري

جنوب أفريقيا: 201 ألف و300 طن متري

تشيلي: 174 ألف طن متري.

أكبر 10 دول مصدرة للخوخ والنكتارين في العالم

تشير بيانات البنك الدولي لعام 2023 إلى أن أكبر الدول المصدرة للخوخ والنكتارين من حيث القيمة الدولارية هي:

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إسبانيا: 949.63 مليون دولار

تركيا: 202.6 مليون دولار

تشيلي: 164.7 مليون دولار

الولايات المتحدة: 145.6 مليون دولار

إيطاليا: 127.6 مليون دولار

اليونان: 101 مليون دولار

الأردن: 90.3 مليون دولار

الصين: 77.3 مليون دولار

أوزبكستان: 71.7 مليون دولار

فرنسا: 65.8 مليون دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للخوخ والنكتارين في العالم

أما من حيث الاستيراد في العام ذاته، فقد جاءت الدول التالية في الصدارة:

ألمانيا: 420.5 مليون دولار

فرنسا: 206 ملايين دولار

إيطاليا: 149.4 مليون دولار

المملكة المتحدة: 142 مليون دولار

بولندا: 113.3 مليون دولار

الصين: 101 مليون دولار

كندا: 84 مليون دولار

الولايات المتحدة: 83.5 مليون دولار

هولندا: 82 مليون دولار

هونغ كونغ: 76 مليون دولار.

أكبر 5 دول عربية مصدرة للخوخ والنكتارين

يُعد الأردن الدولة العربية الأبرز في هذا المجال، حيث يحتل المرتبة 13 عالميًا في حجم الإنتاج، ويقود قائمة الدول العربية المصدرة. ووفق بيانات البنك الدولي لعام 2023، جاءت قائمة الدول العربية كالتالي:

الأردن: 90.3 مليون دولار

مصر: 25 مليون دولار

الإمارات العربية المتحدة: 15.1 مليون دولار

تونس: 12.1 مليون دولار

المغرب: 5.6 ملايين دولار.

أكبر 5 دول عربية مستوردة للخوخ والنكتارين

أما على مستوى الاستيراد العربي في العام ذاته، فكانت الدول التالية الأكثر استيرادًا:

السعودية: 20.8 مليون دولار

الإمارات العربية المتحدة: 18.8 مليون دولار

مصر: 12.2 مليون دولار

سلطنة عُمان: 7.3 ملايين دولار

الكويت: 5.2 ملايين دولار.

معلومات إضافية عن الخوخ والنكتارين

تورد شركة "ميدوز فارمز" عددًا من الحقائق المثيرة للاهتمام عن هاتين الفاكهتين: