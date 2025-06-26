النفط يرتفع بتراجع المخزون الأميركي والذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة تحقيق المكاسب لليوم الثاني، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية إلى زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي أحدث تعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.07% إلى 67.73 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.12% إلى 65 دولارا.

وارتفع الخامان القياسيان 1% تقريبا أمس الأربعاء متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قويا في الولايات المتحدة.

وقال المحلل في نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما "يشعر بعض المشترين بالارتياح إزاء الطلب القوي الذي عكسه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية".

وأضاف "لكن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، وذكر أن اهتمام السوق يتحوّل الآن إلى مستويات إنتاج تحالف أوبك بلس.

وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارا، وهي مستويات ما قبل الصراع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران الحالي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.

وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.

في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل.

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وقال ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخل عن سياسة فرض أقصى الضغوط على طهران، والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة البناء.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول مبكرا، بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأثارت التقارير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي في المستقبل، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3347.73 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.54% إلى 3361 دولارا.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2022، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ترامب وباول

وقال باول للجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء إن خطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية ربما تتسبب في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط، لكن خطر التضخم المستمر كبير بما يكفي ليتوخى البنك المركزي الحذر بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد": من الواضح أن ترامب يريد رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في المرة القادمة يميل للتيسير النقدي، لذا فإن الاحتمال المتزايد لدورة خفض قوي لأسعار الفائدة يضغط على الدولار.

ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأمس الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "بغيض"، وقال إنه يدرس 3 أو 4 مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في الإعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، كما تترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد أمس الأربعاء، إذ أشاد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يوما. وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: