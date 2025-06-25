إسرائيل تصنّف المركزي الإيراني "منظمة إرهابية".. ما التأثير والمآلات؟

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، تصنيف البنك المركزي الإيراني "منظمة إرهابية" في خطوة تقول إنها تهدف إلى وقف تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، غداة إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين العدوين اللدودين.

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: "وقع كاتس أمرا خاصا يصنف البنك المركزي الإيراني، وبنكين إيرانيين إضافيين، وشركة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، و3 من كبار مسؤوليها منظمات وعناصر إرهابية، وذلك ضمن الحملة الأوسع التي تشنها إسرائيل على إيران".

وحسب البيان فإن "الهدف هو ضرب نظام التمويل الإرهابي التابع للنظام الإيراني الذي يموّل ويسلّح ويوجه الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط".

وتتهم إسرائيل إيران منذ أعوام بتدبير وتمويل هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم، إما مباشرة وإما بمجموعات تدعمها، مثل حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن وحركة حماس الفلسطينية.

حصار

ويطلق الحوثيون صواريخهم على إسرائيل مستهدفين مباشرة مطار اللد (بن غوريون) وميناء حيفا، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق قولهم.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين الشهر الماضي: "ننوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن في الميناء أو متجهة إليه، أن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار".

وأشار الناطق العسكري إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في "فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل".

وقد أعلن الحوثيون قبلها فرض حصار جوي شامل على إسرائيل بالقصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

وتوصلت إيران وإسرائيل بإشراف أميركي الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 12 يوما من تبادل الضربات.

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لفت الأنظار

وقلل المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور أشرف البدوي من الفعالية المتوقعة للقرار، قائلا "إن هذه الخطوة تهدف إلى لفت الأنظار إلى أن هناك تمويلا من هذا البنك لجماعات في المنطقة تستهدف إسرائيل.

لكنه أشار في تعليق لـ (الجزيرة نت) إلى أن توقيت القرار بعد وقف إطلاق النار مع إيران يدل على أنها ستستمر في زعزعة استهداف إيران بطرق أخرى وهو ما أكّده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش وصل إلى "نهاية فصل مهم لكن الحملة على إيران لم تنته بعد".