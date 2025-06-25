الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والنفط يعوض بعض خسائره

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما تراقب الأسواق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3326.66 دولار للأوقية، في أحدث تعاملات بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.22% إلى 3341.20 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

قال كبير محللي السوق لدى أواندا، كيلفن وونغ: "استفادت أسعار الذهب من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية".

وأضاف أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأميركي وسياسة الرسوم الجمركية لا سيما مع انحسار التوترات بين إيران وإسرائيل.

وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في يونيو/ حزيران مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند دراسة خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حاليا خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر/ أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.42% إلى 35.76 دولار للأوقية.

انخفض البلاتين 0.54% إلى 1310.61 دولار.

نزل البلاديوم 0.62% إلى 1062.49 دولار للأوقية.

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النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.55% إلى 68.18 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات، وصعد برميل الخام الأميركي 1.54% إلى 65.39 دولار للبرميل.

وعند التسوية أمس الثلاثاء سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو/ حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو/ حزيران، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 يونيو/ حزيران.

وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

ووفقا لتقييم أولي للمخابرات الأميركية، لم تدمر الضربات الجوية الأميركية قدرات إيران النووية ولم تؤد سوى إلى تراجعها بضعة أشهر إلى الوراء، وصمد وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أشارت كل من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بينهما قد انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبخهما ترامب علنا لانتهاكهما وقف إطلاق النار.

وأدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي.

ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء. وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران