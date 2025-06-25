مزارعو الكاكاو في غانا يتطلعون لموسم حصاد وفير رغم التحديات

رغم استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات الطقس ونقص مستلزمات الزراعة، يحدو الأمل مزارعي الكاكاو في غانا -ثاني أكبر منتج لهذا المحصول في العالم- بموسم حصاد وفير خلال عامي 2025 و2026، مدفوعين بتحسن ملحوظ في إزهار الأشجار ونمو الثمار.

وكانت المواسم السابقة قد شهدت تراجعا في الإنتاج بفعل عوامل متعددة، منها الأمراض وتغير المناخ وانتشار أنشطة التعدين غير القانونية التي تلحق أضرارا جسيمة بالمزارع وتؤثر على غزارة المحاصيل.

غير أن المزارعين باتوا أكثر تفاؤلا إزاء الموسم المقبل، مستبشرين بظروف مناخية مواتية وتراجع في معدلات الإصابة بالأمراض.

وقال ثيوفيلوس تاماكلوي، وهو مزارع ونائب رئيس إحدى جمعيات المزارعين، إن "الذين خصصوا وقتا ومجهودا لمزارعهم هذا العام سيجنون ثمارهم قريبا"، مشيرا إلى تحسن واضح في صحة الأوراق وعدد الأزهار والثمار مقارنة بالموسم السابق.

وتوقع تاماكلوي ارتفاع إنتاجه من 230 كيسا إلى 350 كيسا هذا الموسم، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الأمطار الغزيرة وتأخر توزيع المبيدات الفطرية من قبل هيئة الكاكاو الغانية قد يقوضان هذا التقدم.

وفي السياق نفسه، أعربت المزارعة سالومي سا عن تفاؤلها لكنها أعادت التأكيد على أهمية مكافحة الآفات.

وقالت "تعاملت مع مزرعتي هذا العام كأنها مشروع تجاري حقيقي، وقد لاحظت تحسنا هائلا"، لافتة إلى أنها تهدف إلى حصد ألفي كيس هذا الموسم مقارنة بألف كيس فقط في الموسم الماضي.

ومع ذلك، حذرت من أن غياب المبيدات قد يعرّض المحصول بأكمله للتلف في غضون ثلاثة أيام فقط.

أما كوامي أليكس، الذي نال لقب أفضل مزارع كاكاو في البلاد لعام 2024، فقد تجاوز إنتاجه 2000 كيس في الموسم الماضي، ويطمح للوصول إلى 3000 كيس هذا الموسم.

ولم تصدر هيئة الكاكاو الغانية بعد بيانا رسميا بشأن توقعات الإنتاج للموسم الجديد، الذي من المتوقع أن ينطلق في أغسطس/آب المقبل.

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وكانت الهيئة قد أشارت في مايو/أيار الماضي إلى احتمال عدم بلوغ هدف الإنتاج البالغ 650 ألف طن في موسم 2025-2024، إذ يُتوقع تراجع المحصول إلى حدود 590 ألف طن فقط.

يذكر أن غانا وكوت ديفوار، اللتين توفران معا أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو العالمي- تشهدان أسوأ مواسمهما منذ عقود.