تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيل

تراجعت أسعار النفط بصورة حادة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.27% إلى 69.12 دولار للبرميل، في أحدث تعاملات، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو/ حزيران.

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ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.33% إلى 66.19 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو/ حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وأعلن ترامب أمس الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار، وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما.

وقالت كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها".

وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط".

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

الذهب

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية الإقبال على المخاطرة بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، ما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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وفي أحدث تعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.33% إلى 3324.28 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.56% إلى 3342.40 دولار.

وقال رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك: "يبدو أن قدرا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية يخرج من السوق هنا على الأمد القريب بعد، بالطبع، وجود مؤشرات على خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران".

وأعلن ترامب أمس وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران مما قد ينهي حربا استمرت 12 يوما وأثارت مخاوف من المزيد من التصعيد في المنطقة.

في غضون ذلك، قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان أمس الاثنين إن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة يقترب في ظل مخاطر محتملة على سوق العمل.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس المجلس (البنك المركزي الأميركي) أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وكان باول حذر بشأن الإشارة إلى تيسير السياسة النقدية في الأمد القريب.

وأضاف سبيفاك: "التوقعات بزيادة أسعار الذهب مرتفعة، لكننا قد نشهد تصحيحا على الأجل القريب وصعودا في قيمة الدولار إذا أقنع باول الأسواق بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا العام".

أما المعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.12 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 1.45% إلى 1316.74 دولار.

تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1075.20 دولار.

الدولار

تراجع الدولار بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على إثر إعلان ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما أحدث موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.77% إلى 0.6508 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.93% إلى 0.6032 دولار.

قال كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني، رودريجو كاتريل تعليقا على إعلان وقف إطلاق النار "هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد".

وأضاف: "نحن بالطبع بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الأمر تحديدا.. أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وما هي الشروط لاتفاق سلام أطول أمدا".

وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت العملة الأميركية 0.71% مقابل الين إلى 145.11.

وصعد اليورو 0.25% إلى 1.16 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.64% إلى 1.36 دولار.

واستفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان اعتمادا كبيرا على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال بينما تُعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.41% إلى 98.02 مواصلا انخفاضه بأكثر من 0.5% في الجلسة الماضية.