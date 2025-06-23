ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضة

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.

وكتب بأحرف كبيرة على منصته تروث سوشيال "أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع! أنتم تفيدون العدو، لا تفعلوا ذلك".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف يضغط التصعيد ضد إيران على اقتصاد سوريا؟ list 2 of 2 الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200% end of list

وأضاف ترامب منشورا آخر موجها لوزارة الطاقة الأميركية، يشجعها فيه على الحفر والتنقيب، وكتب "احفروا… أنا أعني (احفروا) الآن".

تقلبات الأسعار

وشهدت أسعار النفط تقلبات عديدة خلال اليوم وتراجعت مجددا بعد ارتفاعين سابقين وسط تقييم المستثمرين بتعطل إمدادات نفطية على خلفية الصراع الآخذ في التصاعد بعد تحرك الولايات المتحدة مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وفي أحدث تعاملات السوق انخفض خام برنت للعقود الآجلة بنسبة 0.84% إلى 76.39 دولارا للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.88% إلى 73.13 دولارا.

وقال ترامب إنه "قضى على" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع بالشرق الأوسط مع توعد من طهران بالدفاع عن نفسها.

ونفذت إسرائيل هجمات جديدة على إيران اليوم شملت غارات على العاصمة طهران ومنشأة فوردو النووية الإيرانية التي كان استهدفها الهجوم الأميركي أمس.

وإيران هي ثالث أكبر منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت إيران اليوم إن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية وسّع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت ترامب بأنه "مقامر" لانضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران.

في غضون ذلك، قالت الصين إن الهجوم الأميركي يضر بمصداقية واشنطن، وحذرت من أن الوضع "قد يخرج عن السيطرة".

إعلان

وتقلبت الأسعار في جلسة اليوم. ولامست عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما في 5 أشهر عند 81.40 دولارا و78.40 دولارا للبرميل على الترتيب قبل أن يتخليا عن مكاسبهما ويتحولا إلى الخسائر في التعاملات الأوروبية الصباحية والعودة لاحقا إلى الارتفاع بنحو 1%.

وترتفع الأسعار منذ بدء الصراع في 13 يونيو/حزيران وسط تنامي المخاوف من أن الرد الإيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات الخام العالمية.