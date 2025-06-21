ترامب يعود لانتقاد رئيس الاحتياطي الفدرالي ويهدد بإقالته

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وطالب مرة أخرى بإقالته من منصبه.

ولطالما هاجم ترامب رئيس المجلس الاحتياطي بسبب عدم استجابته لتخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

وكتب ترامب أمس الجمعة في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا".

وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة".

ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول.

وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو/ حزيران "لن أقوم بإقالته".

أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة الأربعاء الماضي في نطاق 4.25-4.50%، وتوقع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام.

تنتهي ولاية باول في مايو/ أيار 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خلفا له في الأشهر المقبلة.

وخفف حكم المحكمة العليا في مايو/أيار من المخاوف من أن ترامب قد يعزل باول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه "كيان فريد من نوعه وشبه خاص".