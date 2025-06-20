شركة ميرسك للشحن تعلق الرسو في ميناء حيفا الإسرائيلي

قالت شركة ميرسك لشحن الحاويات اليوم الجمعة إنها أصدرت قرارا بتعليق مؤقت لرسو السفن في ميناء حيفا بإسرائيل. وأوضحت الشركة الدانماركية (وهي ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم) إنه لا توجد تعديلات أخرى لعملياتها المجدولة في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إنه "في سياق النزاع الجاري بين إسرائيل وإيران، وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم سفننا، فقد اتخذنا قرارا بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها ميرسك في ميناء حيفا بشكل مؤقت".

وأكّدت الشركة أن "ما من اضطرابات إضافية" ستطال عملياتها في المنطقة.

وما زالت ميرسك توجّه سفنها إلى ميناء أسدود في جنوب إسرائيل.

وتنفذ إسرائيل هجمات جوية على إيران منذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري فيما تصفه بمحاولة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، واستهدفت بالقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين. وتنفي إيران السعي لتطوير مثل هذه الأسلحة وردت مساء اليوم نفسه، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الخميس إنه شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية وصناعية مرتبطة بقطاع الدفاع الإسرائيلي في حيفا وتل أبيب.