صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا ترتفع 10% في مايو

ارتفع متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب السيل التركي (ترك أستريم) البحري 10.3% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرته حسابات رويترز.

وأصبحت تركيا مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولا إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة 5 سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

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وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية (إنتسوغ) أن صادرات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "ترك ستريم" ارتفعت إلى 46 مليون متر مكعب يوميا في مايو/أيار الماضي من 41.7 مليون متر مكعب يوميا في أبريل/نيسان، وهذا يمثل انخفاضا من 47.2 مليون متر مكعب في مايو/أيار 2024.

إمدادات 5 أشهر

وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز.

وتظهر بيانات غازبروم وحسابات رويترز أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022، وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته.

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وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب.