نيجيريا تبدأ في تصدير البنزين نحو أسواق آسيا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحكومة في نيجيريا قرّرت تصدير شحنة من البنزين تصل إلى 90 ألف طن نحو آسيا، وهي أول مرة، يتم فيها بيع النفط المكرّر من مصفاة دانغوتي إلى الخارج.

ومنذ أن بدأت مصفاة دانغوتي -التي تبلغ طاقة إنتاجها 650 ألف برميل يوميا- تصدير البنزين في بداية العام الماضي، ظلّت الشحنات محصورة داخل منطقة غرب أفريقيا التي تتزايد احتياجاتها من المحروقات بشكل لافت للانتباه.

ومن المقرر أن يتم تصدير الشحنة في 22 يونيو/حزيران الجاري عبر شركة "ميركوريا"، بحسب المصادر القريبة من الصفقة، والتي تحدّثت إلى وكالة رويترز.

وقال المتحدّث باسم مصفاة دانغوتي إن الدولة تبيع منتجاتها لمن يدفع سعرا أكثر، ومن حقّ المشتري نقل بضاعته للجهة التي يريد، دون تدخل أو إملاء من أي طرف.

ويرى محلّلون اقتصاديون أن هذه الخطوة تعتبر مسارا تجاريا جديدا، يعبّر عن استعداد المصفاة لتصدير وقود السيارات إلى جميع أنحاء العالم.

وقال بعض الخبراء من شركة الاستشارات في المخاطر السياسية، إن هذا التّطور يظهر الأهمية المتزايدة لمصفاة دانغوتي، كما يعكس ثقة الشركة في أن الإنتاج أصبح مستقرا، ويكفي لتلبية حاجيات السوق المحلّية في نيجيريا.

وتعتبر مصفاة دانغوتي من المصافي الضخمة في نيجيريا، حيث بلغت تكلفة إنتاجها 19 مليار دولار أميركي، وتمّ افتتاحها سنة 2023.

وقبلها، كانت نيجيريا تصدّر النفط في شكل خام، وتستورده بعد التصفية بأسعار باهظة الثمن، الأمر الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، وفقا للمحلّلين الاقتصاديين.