اقتصاد|أفريقيا

6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية

Ethiopian farmers Mandefro Tesfaye (L) and Tayto Mesfin collect wheat in their field in Abay, north of Ethiopia's capital Addis Ababa, October 21, 2009. For centuries, farmers like Berhanu Gudina have eked out a living in Ethiopia's central lowlands, tending tiny plots of maize, wheat or barley amid the vastness of the lush green plains. Now, they find themselves working cheek by jowl with high-tech commercial farms stretching over thousands of hectares tilled by state-of-the-art tractors -- and owned and operated by foreigners. Picture taken October 21, 2009. To match Special Report FOOD/AFRICA REUTERS/Barry Malone (ETHIOPIA ENVIRONMENT SOCIETY AGRICULTURE FOOD)
شطب الدول الأفريقية الست من القائمة يُعد إنجازا بارزا (رويترز)
19/6/2025

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي عن سحب كل من ليسوتو، وملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي من قائمة بؤر الجوع العالمية، نظرا للتحسن الملحوظ في الأمن الغذائي في هذه الدول، وفقًا لتقرير "بؤر الجوع 2025".

وسلط التقرير، الذي أعدته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية بدعم من الاتحاد الأوروبي، الضوء على تحسن الأوضاع في الجنوب الأفريقي بعد سنوات من التحديات المرتبطة بالجفاف والفيضانات والتقلبات الاقتصادية.

وقد ساهمت الظروف المناخية الأكثر استقرارا والتدخلات الفعالة في تعزيز إنتاج الغذاء بهذه الدول.

وأشار التقرير إلى استمرار المخاوف في بعض الدول الأخرى مثل السودان وفلسطين وهايتي، حيث أدت النزاعات والتغيرات المناخية إلى مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي.

ومع ذلك، فإن إزالة الدول الست من القائمة يُعد إنجازا بارزا يعكس أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية في مواجهة الجوع.

من جانبها، أكدت منظمة الفاو مواصلة الجهود، مشيرة إلى أن هذه النتائج لا تعني نهاية العمل، بل تؤكد أهمية الاستثمار المستمر في الزراعة المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام.

المصدر: الجزيرة

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