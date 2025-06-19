النفط والذهب يواصلان الارتفاع مع تصاعد حرب إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز وآراك خلال الليل، في وقت يترقب فيه مستثمرون بقلق احتمالات توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما يعطل إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.23% إلى 76.88 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات بعد أن ارتفعت 0.3% في الجلسة السابقة عندما شهدت الأسعار تقلبات شديدة أدت إلى انخفاضها بما وصل إلى 2.7% خلال التعاملات.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.59% إلى 75.58 دولارا للبرميل بعد أن سجل ارتفاعا عند التسوية بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة بلغت 2.4%.

وقال محلل السوق لدى "آي جي" توني سيكامور في مذكرة "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أميركية أم محادثات سلام".

وقال بنك غولدمان ساكس أمس الأربعاء إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارا.

ولم يوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء للصحفيين قراره بشأن الانضمام إلى إسرائيل في شن هجمات على إيران.

وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ تنتيج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، لكن الأهم من ذلك هو مرور نحو 19 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز الذي تُطل عليه إيران ويمر عبره معظم صادرات النفط في منطقة الخليج، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية من هناك.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه توقع خفضها مرتين بحلول نهاية العام.

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ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاقتصاد، وبالتالي زيادة الطلب على النفط، لكن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه السابع، وسجل البلاتين أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات وسط توقعات بنقص الإمدادات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3369.6 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3384 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد": حقق الذهب انتعاشا متواضعا مع ترقبنا للخطوات التالية في الصراع الإسرائيلي الإيراني. إذا قررت الولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر في الصراع، فقد يزيد ذلك من المخاطر الجيوسياسية.

وغالبا ما يستخدم الذهب ملاذا آمنا لحفظ القيمة في أوقات الضبابية الجيوسياسية والمالية.

وظل التوتر الجيوسياسي متصاعدا مع إحجام ترامب أمس الأربعاء عن تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، مما دفع سكان طهران إلى النزوح من العاصمة.

وقال مسؤولان أميركيان لرويترز أمس الأربعاء إن جيش بلدهما نقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لأي هجوم إيراني محتمل.

وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: