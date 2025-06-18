فازت شركة قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لها بقطاع التنقيب والاستكشاف في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وأعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" نتائج عملية المناقصة التنافسية، ومنحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة البرية "أهارا" شرقي الجزائر إلى تحالف مكون من قطر للطاقة بحصة فعلية تبلغ 24.5%، وتوتال إنرجيز (المشغل خلال مرحلة الاستكشاف) بحصة فعلية تبلغ 24.5%، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية "سوناطراك" بحصة فعلية تبلغ 51%.

تعزيزاً لرقعة تواجدها في شمال أفريقيا قطر للطاقة تفوز برخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/SO0vXmzRzZ — QatarEnergy (@qatarenergy) June 18, 2025

الحضور الأول

وفي بيان، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي: "سعيدون للغاية بمنحنا حقوق الاستكشاف والإنتاج في منطقة أهارا، وهو ما يمثل أول تواجد لنا في قطاع الاستكشاف في الجزائر الشقيقة، ويوسّع رقعة تواجدنا في شمال أفريقيا".

وأضاف الكعبي أنهم يتطلعون إلى التعاون مع وزارة الطاقة الجزائرية ووكالة النفط، وشركة سوناطراك، وتوتال إنرجيز لإنجاح "هذا المسعى الاستكشافي الهام".

وتقع منطقة أهارا شرق الجزائر عند تقاطع حوضي بركين وإليزي المعروفين بغزارة الإنتاج، وتغطي مساحة تبلغ نحو 14 ألفا و900 كيلومتر مربع.