ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق الموازية وسط حالة من القلق جراء المواجهة بين إسرائيل وإيران، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

وسجّلت الليرة السورية أداء عرضيا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان رفع العقوبات عن سوريا، ما رفع العملة السورية من نطاق 12 ألف ليرة للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.1% في أحدث تعاملات مقابل سلة من عملات رئيسية في العالم مع ترقب قرار الاحتياطي الفدرالي ( المركزي الأميركي) اليوم، إضافة إلى تداعيات المواجهة بين إسرائيل وإيران.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب عند الشراء إلى 9850 من 9900 ليرة، كما زاد عند البيع إلى 9950 من 10 آلاف ليرة لكل دولار مساء أمس وصباح اليوم.

في الحسكة زاد سعر الصرف إلى 10 آلاف ليرة عند الشراء من 10 آلاف و50 ليرة، وارتفع السعر عند البيع إلى 10 آلاف و100 ليرة مقابل الدولار من 10 آلاف و150 ليرة.

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.



صندوق النقد

وزار فريق من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وقال إن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وتتجه سوريا نحو تعويم مدار لعملتها، حسب قول محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الجاري.

ويعني التعويم المدار تدخل المصرف المركزي في الأسواق بيعا للعملة الأجنبية أو شراء في حالات محددة تشمل في بعض الأحيان الارتفاعات أو الانخفاضات الكبيرة في سعر الصرف أو التقلبات الشديدة لسعر الصرف بما يربك الأسواق المحلية.

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سويفت

وقال حصرية، إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وأضاف أن عودة نظام سويفت ستسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، كما ستسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسْل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.