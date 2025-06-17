ماذا يعني اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران للاقتصاد العالمي؟

مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران، تتزايد المخاوف من أن يمتد الصراع إلى واحدة من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم.

وشهدت أسواق الأسهم اضطرابًا في البداية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لكنها استقرت منذ ذلك الحين.

وفي اليوم التالي لمقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين وتضرر بعض المواقع النووية، استهدفت إسرائيل قطاع الوقود الأحفوري الإيراني السبت الماضي، وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية باندلاع حريق في حقل غاز بارس الجنوبي، ووفقًا للسلطات الإيرانية، قُتل أكثر من 220 شخصًا في الهجمات الإسرائيلية، من بينهم ما لا يقل عن 70 امرأة وطفلا.

وردت إيران بوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، اخترق جزء منها الدفاعات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا.

تحذير

وعلى منصة "تروث سوشيال"، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران من أن "الهجمات المخطط لها مسبقًا" ستكون أعنف، مضيفا "يجب على إيران التوصل إلى اتفاق (بشأن برنامجها النووي) قبل ألا يبقى شيء".

ومع تصاعد الصراع بين أقوى جيشين في الشرق الأوسط نحو حرب شاملة، تتأثر الأسواق المالية وقطاع الطيران بشكل كبير، ويراقب المحللون أسعار النفط، في حين يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وقد يؤدي اندلاع حرب شاملة إلى تفاقم الأمور بشكل كبير، وفق تحذيرات الخبراء.

ويرصد تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزي (الجزيرة دوت كوم) تأثير اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمي.

ما الذي حدث لأسعار النفط؟

ارتفع سعر برميل خام برنت 2.38% في أحدث تعاملات إلى 74.99 دولارا للبرميل بزيادة تقارب 8.11% عن يوم الخميس الماضي، أي قبل الهجوم الإسرائيلي المفاجئ.

وتمر نسبة كبيرة من نفط العالم وسلع رئيسية أخرى مثل الغاز الطبيعي عبر ممرات بحرية مزدحمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز.

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يربط المضيق، وهو ممر مائي ضيق يفصل إيران عن دول الخليج، بحر العرب بالمحيط الهندي، ويُعد ممرًا لثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا في العالم، أي نحو 21 مليون برميل يوميا.

وفي أضيق نقطة له، يبلغ عرضه 33 كيلومترًا، في حين تكون ممرات الشحن أضيق، مما يجعلها عرضة للهجوم.

وأعاد الصراع بين إسرائيل وإيران طرح السؤال القديم حول ما إذا كانت طهران ستغلق هذا الممر البحري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

ونقلت شبكة الأخبار الإيرانية (إيرين) عن النائب المحافظ البارز إسماعيل كوثري أن طهران تدرس إغلاق المضيق مع تصاعد الصراع مع إسرائيل.

ووفقًا لمصرف غولدمان ساكس، فإن أسوأ سيناريو يشمل حصارًا في مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، التي استهدفت فيها الدولتان السفن التجارية في الخليج، لم يُغلق المضيق بالكامل.

كما أن محاولات إغلاق المضيق قد تعطل صادرات إيران نفسها، خاصة إلى الصين، مما يحرمها من إيرادات كبيرة.

وقال المحلل الاقتصادي في شركة "تي إس لومبارد" حمزة القعود إن "عواقب إغلاق المضيق ستكون وخيمة على طهران نفسها".

هل تأثرت معدلات التضخم العالمية؟

عندما ترتفع أسعار النفط ترتفع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس في النهاية على المستهلكين، خاصة في السلع الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الغذاء والملابس والمواد الكيميائية.

وقد تواجه الدول المستوردة للنفط حول العالم تضخمًا أعلى ونموًا اقتصاديا أبطأ إذا استمر الصراع.

وحذر المحللون من أن البنوك المركزية ستواجه مرونة أقل في سياساتها للسيطرة على الأسعار المتزايدة.

وقال حمزة القعود لموقع الجزيرة الإنجليزي إن "البنوك المركزية في مجموعة السبع تمر حاليًا بدورة خفض أسعار الفائدة، لذا ستكون قلقة من صدمة محتملة في أسعار الطاقة".

وخفض بنك إنجلترا مؤخرا سعر الفائدة الأساسي في بريطانيا إلى 4.25%، في حين امتنع الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن خفض الفائدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

استجابة الأسواق

تأثرت مؤشرات الأسهم الأميركية سلبًا يوم الجمعة الماضي حيث انخفض ستانردر آند بورز 500 وناسداك 1.1% و1.3% على التوالي.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أنباء الهجمات الإسرائيلية، وانخفض مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بأكثر من 1.1%، في حين أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الأسبوع بانخفاض 0.5%.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم بعض الشركات البريطانية مثل "بي إيه إي سيستمز" بنسبة تقارب 3% في ظل مخاوف من تصاعد التوترات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل لوكهيد ونورثورب غرومان وآر تي إكس.

وقال حمزة القعود "يبدو أن الأسواق تتوقع أن يظل الصراع محدودًا نسبيا، والأهم من ذلك أن إيران لم تهاجم أي أصول عسكرية أميركية في المنطقة".

قطاع الطيران

أوقفت عدة شركات طيران رحلاتها أو ألغتها في الشرق الأوسط، كما أغلقت بعض الدول مجالها الجوي، وهذه قائمة ببعض الرحلات المعلقة أو المعاد توجيهها:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت الشركة جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها بما في ذلك رحلة الصباح المبكرة حتى يوم 12 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى جميع رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل وإليها حتى صباح يوم 28 يونيو/حزيران الجاري.

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إير بالتيك

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران الحالي.

إيرفلوت

قالت الشركة الروسية إنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، وأجرت تغييرات على مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

قالت شركة الطيران الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز المقبل.

إير فرانس – كيه إل إم

قالت إير فرانس إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

وأعلنت "كيه إل إم" أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز المقبل على أقل تقدير، وأضافت أن بعض الرحلات من مطار بيروت وإليه وعبره قد تتعطل.

شركة ترانسافيا

قالت شركة ترانسافيا إنها ألغت الرحلات من تل أبيب وعمّان وبيروت وإليها حتى يونيو/حزيران الحالي.

إير إنديا

أعلنت شركة إير إنديا أن العديد من الرحلات الجوية تم تحويلها أو إعادتها إلى المدن التي أقلعت منها.

أركيا

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" أنها ألغت جميع رحلاتها حتى 21 يونيو/حزيران الحالي.

بلوبيرد إيرويز

قالت شركة بلوبيرد إيرويز اليونانية إنها ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها من 13 إلى 21 يونيو/حزيران الحالي، وأوقفت الحجز للرحلات بين 22 و30 يونيو/حزيران الجاري لحين اتضاح الوضع الأمني.

دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني إن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران الحالي إلى 31 أغسطس/آب المقبل.

شركة طيران إلعال الإسرائيلية

أعلنت شركة طيران إلعال الإسرائيلية إلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي إلعال وسوندور حتى يوم الخميس 19 يونيو/حزيران الحالي.

إسرائيل إير

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران الحالي.

الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ألغت رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو/حزيران الحالي.

طيران الإمارات

قالت الشركة إنها علقت مؤقتا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى يوم الأحد 22 يونيو/حزيران الجاري، وإلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو/حزيران الحالي، ومينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو/حزيران الجاري، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو/حزيران الحالي.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز المقبل بما في ذلك رحلتان يوم الأول من أغسطس/آب القادم.

مجموعة لوفتهانزا

أعلنت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز المقبل، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران الحالي، وأضافت أنها ستتجنب أيضا المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الحالي.

بيغاسوس

أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران الحالي، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو/حزيران الجاري، وأضافت أنها ستُسيّر رحلاتها إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتا من العراق وإيران وسوريا وإليها.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

أعلنت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران، وإلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.

الخطوط الجوية التركية

قال وزير النقل التركي إن الخطوط الجوية التركية وشركات طيران تركية أخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى 16 يونيو/حزيران الجاري.

يونايتد إيرلاينز

قالت الشركة الأميركية إن السفر من تل أبيب وإليها ربما يتأثر بين 13 يونيو/حزيران الحالي والأول من أغسطس/آب المقبل.

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ويز إير

أعلنت الشركة تعليق عملياتها من تل أبيب وعمّان وإليهما حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.