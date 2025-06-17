مواجهة إسرائيل وإيران ترفع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع استعداد المتداولين لتصعيد محتمل في المواجهة بين إسرائيل وإيران ومخاطر على إمدادات الطاقة العالمية.

وزادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% عقب تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، وصرح لاحقًا بأنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام. ومع استمرار تبادل الهجمات بين الطرفين، قال ترامب إنه يبحث عن "نهاية حقيقية وليس وقف إطلاق نار" للصراع.

احتياجات مرتقبة

وحسب بلومبيرغ، فإنه على الرغم من أن أوروبا تبدو مكتفية حاليا، فإن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة عندما تُشكّل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة الدولية.

وتحتاج القارة إلى المزيد من الوقود في الأشهر المقبلة لتجديد مخزوناتها من الغاز بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات هذا الشتاء.

يأتي أحد التهديدات الرئيسية من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد الحرب، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، إحدى أبرز مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، كما يُعدّ المضيق طريقًا رئيسيا لإمدادات النفط من المنطقة.

وبينما صرّحت قطر بأن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال طبيعية، يُركّز التجار على أي تغييرات في حركة ناقلات النفط.

ووفقًا لفريدريك ويتزمان، وسامانثا دارت محلليّ مجموعة غولدمان ساكس، كان تأثير المواجهة على أسواق الغاز العالمية محدودا حتى الآن، وقد أتاحت الواردات المتواضعة من الصين المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تُسارع إلى إيجاد موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل صادراتها، حسبما نقلت عنهما بلومبيرغ.

على صعيد آخر، يُراقب التجار خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد تدريجيًا على الإمدادات الروسية بحلول نهاية عام 2027، سواءً عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، التي تُشكّل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة.

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ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها المفصّلة بشأن حظر التدفقات.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.5% لتصل 38.85 يورو (44.90 دولارا) للميغاوات/ساعة في أحدث تعاملات، وقالت فلورنس شميت الخبيرة في إستراتيجية الطاقة في رابوبانك إن الأسعار ستتجاوز نطاقها الحالي في حال حدوث انقطاعات في الإمدادات من قطر.