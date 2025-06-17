الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للعام 2025

فازت الخطوط الجوية القطرية مجددا بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قِبل مؤسسة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس"، لتحتفظ بالمركز الأول عالميا للمرة التاسعة.

وجاء الإعلان خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الدولية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض باريس للطيران.

وبالإضافة إلى حصولها على أعلى جائزة في قطاع الطيران، حصدت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الجوائز والتي شملت:

جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم.

جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

جائزة أفضل صالة مسافرين لدرجة رجال الأعمال (صالة المرجان – الحديقة في مطار حمد الدولي).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تعتمد على استفتاء عالمي ضمّ أكثر من 325 شركة طيران، وتغطي تقييمات من مسافرين من أكثر من 100 جنسية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مايو/أيار 2025.

وتُعتبر جوائز شركات الطيران العالمية على نطاق واسع "أوسكار صناعة الطيران"، وقد بدأت في عام 1999 وظلت مستقلة تماما ونزيهة، حيث يتم تحمل كافة تكاليف استطلاعات العملاء وحفل توزيع الجوائز من قِبل المنظمين، وهم شركة سكاي تراكس.

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية

المهندس بدر محمد المير في تصريح بالتزامن مع فوز القطرية في سكاي تراكس : – لمدة 10 سنوات حرصت على حضور حفل سكاي تراكس وعدم تفويته – عدت إلى قطر قبل الحفل وذلك لواجبي إتجاه بلادي بالتواجد والوقوف على عمليات الطيران المكثفة في الأجواء القطرية… pic.twitter.com/Qh8UVOkusD — عبدالرحمن بن سعود 🇶🇦 (@absqtr86) June 17, 2025

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "الحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة هو شرف استثنائي. هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل هو احتفال بالشغف والدقة والهدف الذي يعبّر عن هويتنا كشركة طيران. أن نحافظ على هذا اللقب في صناعة عالمية شديدة التنافسية ودائمة التطور يعكس الجهود الدؤوبة في كل جزء من العمل، من الخطوط الأمامية إلى خلف الكواليس، الشغف والالتزام لدى أفراد فريقنا يواصلان وضع معايير جديدة في مجال الطيران. نحن فخورون أيضا بحصولنا على لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك بحمل لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم مرة أخرى، والاعتراف بتقديم أفضل تجربة صالة درجة رجال الأعمال عالميا. هذه الجوائز تؤكد طموحنا ليس فقط للقيادة، ولكن لإعادة تعريف معنى الخدمة الاستثنائية في الطيران".

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وجاءت في المرتبة الثانية الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الفائزة 5 مرات بجائزة شركة الطيران العالمية للعام، فيما تقدمت خطوط كاثي باسيفيك إلى المركز الثالث.

واحتلت شركة طيران الإمارات المرتبة الرابعة، بينما جاءت خطوط ANA (أول نيبون إيرويز) في المركز الخامس، من بين أكثر من 325 شركة طيران مشمولة في نتائج الاستطلاع.