قطر: إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال المشترك مع إيران

أكدت قطر اليوم الثلاثاء أن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال المشترك مع إيران، وأن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قصفت إسرائيل الجزء الإيراني من الحقل السبت الماضي، مما دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا عقب اندلاع حريق.

وتتشارك قطر، ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مع إيران حقل بارس الجنوبي للغاز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "قلنا بخصوص حقل فارس هذه خطوة غير محسوبة.. الشركات العاملة في الحقول هي شركات دولية، فهناك وجود عالمي خاصة في حقل الشمال، حتى الآن إمدادات الغاز تمشي بشكل طبيعي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في الدوحة "لكن الاستهداف غير المحسوب يشكل قلقا للجميع حول إمدادات الغاز"، موضحا أن بلاده تجري كل الاتصالات الممكنة مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.

وحذر الأنصاري من أن استمرار التصعيد يحمل تداعيات سلبية على المنطقة وأسواق الطاقة.

ويقع حقل الشمال في شمال قطر ويسمى في إيران بحقل "بارس الجنوبي" ويقع قبالة سواحل إقليم بوشهر في جنوب إيران، وينتج أكبر كمية من الغاز في البلاد.

وأدى القصف الإسرائيلي السبت الماضي إلى اندلاع حريق في الجزء الإيراني من الحقل، وقالت وزارة النفط الإيرانية إنه تم إخماده لاحقا.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية "بسبب حريق في إحدى الوحدات الأربع في المرحلة الـ14 من حقل بارس الجنوبي، توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز من منصة المرحلة 14 مؤقتا لحين إعادة تشغيل هذا القسم من المصفاة".

وتنتج إيران نحو 275 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يعادل نحو 6.5% من إنتاج الغاز العالمي، وتستهلكه محليا لأنها لا تستطيع تصدير الغاز بسبب العقوبات.