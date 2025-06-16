اقتصاد|أسواق

قائمة بشركات طيران علقت رحلاتها إثر المواجهة بين إسرائيل وإيران

FREISING, GERMANY - APRIL 25: A Lufthansa Airbus A340 passenger plane is taxied at the Munich Airport during the presentation of the new Allegris premium service on April 25, 2024 near Freising, Germany. Lufthansa will install 27,000 new high comfort seats in its long distance planes across all classes of service. (Photo by Leonhard Simon/Getty Images)
لوفتهانزا أوقفت رحلاتها إلى طهران وتل أبيب إلى آخر يوليو/تموز (غيتي إيميجز)
16/6/2025-|آخر تحديث: 19:15 (توقيت مكة)

استمرت تأثيرات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران واسعة النطاق على حركة الطيران في المنطقة، الأمر الذي يتضح مع قرارات شركات الطيران في شأن استمرار رحلاتها.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من المنطقة وإليها:

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت الشركة جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها بما في ذلك رحلة الصباح المبكرة حتى يوم 12 يوليو/تموز، بالإضافة إلى جميع رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل وإليها حتى صباح يوم 28 يونيو/حزيران.

إير بالتيك

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران.

إيرفلوت

قالت الشركة الروسية إنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، وأجرت تغييرات على مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

 إير يوروبا

قالت شركة الطيران الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز.

إير فرانس-كيه إل إم

قالت إير فرانس إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

وأعلنت كيه إل إم أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز على أقل تقدير، وأضافت أن بعض الرحلات من مطار بيروت، وإليه وعبره، قد تتعطل.

إير فرانس علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر (الفرنسية)

شركة ترانسافيا

قالت شركة ترانسافيا إنها ألغت الرحلات من تل أبيب وعمّان وبيروت وإليها حتى يونيو/حزيران.

 إير إنديا

أعلنت شركة إير إنديا أن العديد من الرحلات الجوية جرى تحويلها أو إعادتها إلى المدن التي أقلعت منها.

 أركيا

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركيا أنها ألغت جميع رحلاتها حتى 21 يونيو/حزيران.

بلوبيرد إيرويز

قالت شركة بلوبيرد إيرويز اليونانية إنها ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها من 13 إلى 21 يونيو/حزيران (كاملة) وأوقفت الحجز للرحلات بين 22 و30 يونيو/حزيران لحين اتضاح الوضع الأمني.

 

دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

فيروس كورونا أرغم شركات الطيران على وقف كل رحلاتها تقريبا لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن ()
دلتا إيرلاينز ذكرت أن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب (رويترز)

شركة طيران العال الإسرائيلية

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية إلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي العال وسوندور حتى يوم الخميس 19 يونيو/حزيران.

إعلان

إسرائيل إير

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران.

الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ألغت رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو/حزيران.

طيران الإمارات

قالت الشركة إنها علقت مؤقتا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى يوم الأحد 22 يونيو/حزيران، وإلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران.

فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو/حزيران ومينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو/حزيران، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو/حزيران.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز بما في ذلك رحلتان يوم الأول من أغسطس/آب.

Portland, OR - January 28, 2024: Photo of a United Airlines passenger plane (Airbus A320-232 | N446UA) taxiing to gate at Portland International Airport (PDX)
قد يتأثر طيران يونايتد إيرلاينز من تل أبيب وإليها حتى أول أغسطس/آب (شترستوك)

مجموعة لوفتهانزا

أعلنت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران، وأضافت أنها ستتجنب أيضا المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الحالي.

بيغاسوس

أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو/حزيران، وأضافت أنها ستُسيّر رحلاتها إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتا من العراق وإيران وسوريا وإليها.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر/أيلول.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

أعلنت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران وإلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو/حزيران.

الخطوط الجوية التركية

قال وزير النقل التركي إن الخطوط الجوية التركية وشركات طيران تركية أخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى 16 يونيو/حزيران.

Turkish Airlines (THY) aircraft are pictured on the tarmac of Istanbul Grand Airport in Istanbul, Turkey May 23, 2023. REUTERS/Yoruk Isik
الخطوط الجوية التركية وشركات طيران تركية أخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى 16 يونيو/حزيران (رويترز)

يونايتد إيرلاينز

قالت الشركة الأميركية إن السفر من تل أبيب وإليها ربما يتأثر بين 13 يونيو/حزيران والأول من أغسطس/آب.

ويز إير

أعلنت الشركة تعليق عملياتها من تل أبيب وعمّان وإليهما حتى 20 يونيو/حزيران.

المصدر: رويترز

إعلان