قائمة بشركات طيران علقت رحلاتها إثر المواجهة بين إسرائيل وإيران

استمرت تأثيرات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران واسعة النطاق على حركة الطيران في المنطقة، الأمر الذي يتضح مع قرارات شركات الطيران في شأن استمرار رحلاتها.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من المنطقة وإليها:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت الشركة جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها بما في ذلك رحلة الصباح المبكرة حتى يوم 12 يوليو/تموز، بالإضافة إلى جميع رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل وإليها حتى صباح يوم 28 يونيو/حزيران.

إير بالتيك

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران.

إيرفلوت

قالت الشركة الروسية إنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، وأجرت تغييرات على مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

قالت شركة الطيران الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز.

إير فرانس-كيه إل إم

قالت إير فرانس إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

وأعلنت كيه إل إم أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز على أقل تقدير، وأضافت أن بعض الرحلات من مطار بيروت، وإليه وعبره، قد تتعطل.

شركة ترانسافيا

قالت شركة ترانسافيا إنها ألغت الرحلات من تل أبيب وعمّان وبيروت وإليها حتى يونيو/حزيران.

إير إنديا

أعلنت شركة إير إنديا أن العديد من الرحلات الجوية جرى تحويلها أو إعادتها إلى المدن التي أقلعت منها.

أركيا

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركيا أنها ألغت جميع رحلاتها حتى 21 يونيو/حزيران.

بلوبيرد إيرويز

قالت شركة بلوبيرد إيرويز اليونانية إنها ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها من 13 إلى 21 يونيو/حزيران (كاملة) وأوقفت الحجز للرحلات بين 22 و30 يونيو/حزيران لحين اتضاح الوضع الأمني.

دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

شركة طيران العال الإسرائيلية

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية إلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي العال وسوندور حتى يوم الخميس 19 يونيو/حزيران.

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إسرائيل إير

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران.

الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ألغت رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو/حزيران.

طيران الإمارات

قالت الشركة إنها علقت مؤقتا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى يوم الأحد 22 يونيو/حزيران، وإلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران.

فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو/حزيران ومينسك وسان بطرسبرغ حتى 17 يونيو/حزيران، وإلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو/حزيران.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز بما في ذلك رحلتان يوم الأول من أغسطس/آب.

مجموعة لوفتهانزا

أعلنت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران، وأضافت أنها ستتجنب أيضا المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الحالي.

بيغاسوس

أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو/حزيران، وأضافت أنها ستُسيّر رحلاتها إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتا من العراق وإيران وسوريا وإليها.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر/أيلول.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

أعلنت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران وإلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو/حزيران.

الخطوط الجوية التركية

قال وزير النقل التركي إن الخطوط الجوية التركية وشركات طيران تركية أخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى 16 يونيو/حزيران.

يونايتد إيرلاينز

قالت الشركة الأميركية إن السفر من تل أبيب وإليها ربما يتأثر بين 13 يونيو/حزيران والأول من أغسطس/آب.

ويز إير

أعلنت الشركة تعليق عملياتها من تل أبيب وعمّان وإليهما حتى 20 يونيو/حزيران.