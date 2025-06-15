تراجعات حادة في بورصة إسرائيل تحت تأثير القصف الإيراني

تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب في إسرائيل بصورة حادة في افتتاح تعاملات اليوم على خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران ووابل الصواريخ الإيرانية على شمال ووسط إسرائيل.

وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بداية التعاملات بنسبة 1.2%، ومؤشر تل أبيب للتأمين والخدمات المالية بنسبة 2.8%، ومؤشر تل أبيب بانكس 5 بنسبة 2.4%.

وفي أحدث تعاملات قلصت المؤشرات تراجعاتها، إذ انخفض مؤشر تل أبيب (تي إيه 35) بنسبة 0.43%، في حين تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.35%.

واستفاد سهم شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية الدفاعية ليرتفع بنحو 5.21%، كما انخفض سهم شركة بازان (مصافي النفط) بنسبة 0.91% بعد الإبلاغ عن أضرار لحقت بخط أنابيب في منطقة خليج حيفا جراء سقوط صاروخ.

ونفت الشركة وقوع إصابات نتيجة هذه الضربة الصاروخية، قائلة إن المصفاة لا تزال تعمل على الرغم من إغلاق بعض منشآتها، أما سهم شركة إلعال -والذي تأثر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي- فقد انخفض بنسبة 6.27%.

ومن المقرر أن يصدر المكتب المركزي للإحصاء قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار في وقت لاحق اليوم، وقد بلغ معدل التضخم خلال الـ12 شهرا حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي 3.6%.