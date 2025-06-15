المواجهة بين إسرائيل وإيران تدفع بورصات الخليج للتراجع

أنهت أسواق الأسهم في منطقة الخليج التعاملات -اليوم الأحد- على تراجع في وقت تصاعد فيه تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران مما زاد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في ضربات بدأت يوم الجمعة وأشارت إلى أن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وإلغاء محادثات كانت مقررة -اليوم الأحد- مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي رغم قول واشنطن إن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف الهجمات الإسرائيلية.

السعودية

أنهى المؤشر السعودي التداولات على تراجع بنسبة 1% مع هبوط الأسهم في شتى القطاعات وبضغط من هبوط بنسبة 1.5% في سهم مصرف الراجحي و3.1% في سهم البنك الأهلي السعودي.

لكن سهم أرامكو خالف التوجه العام وارتفع 1.8%.

وقفزت أسعار النفط يوم الجمعة بنسبة 7% عند التسوية مع تبادل إسرائيل وإيران للضربات الجوية مما عزز مخاوف المستثمرين من أن ذلك سيعرقل صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع.

وشنت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت هجمات على بنية تحتية للطاقة في إيران تضمنت منشأة في البحر في حقل بارس الجنوبي الذي تتشاركه إيران مع قطر وهو مصدر أغلب إنتاجها من الغاز، مما زاد المخاوف بشأن تعطل صادرات المنطقة من الطاقة.

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قطر

وهبط المؤشر القطري 3.2% مع تراجع كل الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك أكبر بنوك منطقة الخليج وهو بنك قطر الوطني الذي أنهى التداولات على انخفاض بنسبة 4.2%، كما هبط سهم قطر لناقلات الغاز (ناقلات) 3.3%.

الكويت

كذلك هبط المؤشر الكويتي 4.6% مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7%.

وهوى سهم طيران الجزيرة 18.4% مع تجنب شركات الطيران للمجال الجوي فوق أغلب دول المنطقة.

البحرين وعُمان

نزل مؤشر البحرين 0.8%

هبط مؤشر سلطنة عمان 0.9%.

وخارج منطقة الخليج

شهد المؤشر المصري القيادي انخفاضا بنسبة 4.6% في أكبر تراجع في نحو 14 شهرا بضغط من نزول سهم البنك التجاري الدولي 4.3% و12.4% في سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة.