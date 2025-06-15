هل باتت استثمارات الملياردير الهندي غوتام أداني بإسرائيل في خطر؟

تتجه الأنظار إلى استثمارات مجموعة أداني الهندية في جميع أنحاء إسرائيل من ميناء حيفا الإستراتيجي إلى مشاريع دفاعية عالية المخاطر، وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران وتأثيره على معنويات المستثمرين.

وحسب صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، أثارت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع أنها المرحلة الأولى من مواجهة طويلة، مخاوف فورية بشأن التداعيات التشغيلية والإستراتيجية على رهانات الملياردير الهندي غوتام أداني البالغة مليارات الدولارات في الشرق الأوسط.

ويوم الجمعة، انخفضت أسهم شركة موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة بنسبة 3.2%، لتصل إلى 1398 روبية (16.21 دولارا)، في حين انخفضت أسهم شركة أداني إنتربرايزس بنسبة 2.8%، لتصل إلى 2469.55 روبية (28.63 دولارا) في بورصة مومباي.

ميناء حيفا

يتمثل الحضور الأكبر لشركة أداني بإسرائيل في ميناء حيفا، إذ تمتلك موانئ أداني حصة 70% منه، والتي استحوذت عليها عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار بالشراكة مع مجموعة جادوت الإسرائيلية.

ويتمتع الميناء بموقع إستراتيجي في شمال إسرائيل، ويساهم بنحو 3% من حجم البضائع السنوية لشركة أداني، وهو بالغ الأهمية للواردات والصادرات الإسرائيلية.

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وعلى المدى القريب، من المرجح أن يواجه ميناء حيفا مخاطر مثل تأخير شحنات وإعادة توجيه الشحنات بسبب تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وبينما يوفر موقعه الشمالي بعض الحماية من المناطق الجنوبية المضطربة في إسرائيل، فإن استمرار الحرب قد يُعطل طرق التجارة الأوسع في البحر الأبيض المتوسط، ما قد يؤثر على العمليات والخدمات اللوجيستية، وفق الصحيفة الهندية.

وخلال التوترات الإقليمية السابقة، انخفضت أسهم موانئ أداني نتيجةً لاختناقات مرورية واجهتها سفن البضائع السائبة، ويشير المشاركون في السوق إلى أنه على الرغم من أن المخاطر المالية قد تكون محدودة، إلا أن الأهمية الرمزية والإستراتيجيّة للأصول تجعلها عرضة للتوترات الجيوسياسية المستمرة.

إلبيت سيستمز

تمتد علاقات أداني بإسرائيل أيضا إلى قطاع الصناعات الدفاعية، ففي عام 2018، دخلت أداني إنتربرايزس في شراكة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية لإطلاق شركة أداني إلبيت أدفانسد سيستمز الهندية.

ويُصنّع هذا المشروع المشترك، ومقره حيدر آباد، طائرات هيرمس 900 بدون طيار، وهي الطائرات المسيرة نفسها التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

يُعد مصنع حيدر آباد حاليا الموقع الوحيد خارج إسرائيل الذي يُنتج طائرة هيرمس 900 بدون طيار، وهي سلاح أساسي لجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد تشهد شركة إلبيت سيستمز، التي تُورّد 85% من طائرات الجيش الإسرائيلي من دون طيار، زيادة في الطلب مع تصاعد الصراع.

وفي حين أن مشروع أداني-إلبيت المشترك قد يستفيد من زيادة المشتريات العسكرية، إلا أن الوضع يُسلّط الضوء أيضا على التعقيدات الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقا المحيطة بمثل هذا التعاون الدفاعي في بيئة جيوسياسية متقلبة، وفق الصحيفة.

تجميد خطة أشباه الموصلات

أجرت مجموعة أداني محادثات مع شركة تاور سيميكوندكتور الإسرائيلية بشأن مشروع مشترك مقترح لتصنيع أشباه الموصلات التجارية بقيمة 10 مليارات دولار، ومع ذلك، ووفقا لتقرير صدر عن رويترز في أبريل/نيسان الماضي، تم تعليق المشروع، ربما بسبب حالة عدم اليقين في السوق والوضع الجيوسياسي، وفق الصحيفة الهندية.

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ومع إعادة تشكيل الصراع للوضع الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، تجد محفظة مجموعة أداني في إسرائيل، والتي تشمل الموانئ وأشباه الموصلات والتكنولوجيا العسكرية، نفسها الآن عند تقاطع طموحات الأعمال وعدم اليقين جراء المواجهات.