اقتصاد|أسواق|السويد

صندوق التقاعد السويدي يبيع حصته في تسلا بسبب حقوق العمال

إدراج صندوق التقاعد السويدي شركة تسلا في القائمة السوداء جاء بعد سنوات من الحوار غير المثمر بشأن حقوق النقابات (شترستوك)
14/6/2025

أعلن صندوق التقاعد السويدي "إيه بي 7" أمس الجمعة عن إدراج شركة تسلا الأميركية ضمن قائمته السوداء، وأرجع قراره إلى ما وصفها بـ"انتهاكات مؤكدة" لحقوق النقابات والعمّال في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي بيان رسمي، أكد الصندوق أنه "بعد سنوات من الحوار غير المثمر مع شركة تسلا، لم تتخذ الشركة إجراءات كافية لمعالجة الانتهاكات المتعلقة بحقوق النقابات، مما دفعنا إلى اتخاذ قرار ببيع حصتنا بالكامل وإدراج الشركة على القائمة السوداء".

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وأشار المتحدث باسم الصندوق مايكل ليند هوك إلى أن الحصة المباعة في أواخر مايو/أيار الماضي بلغت قيمتها 13 مليار كرونة سويدية (1.4 مليار دولار أميركي) وتمثّل ما نسبته 1% من إجمالي أصول الصندوق.

FILE PHOTO: The logo of car manufacturer Tesla is seen in Bern, Switzerland
النزاع بين تسلا والنقابات السويدية بدأ في 2023 بإضراب منظم من اتحاد عمال المعادن "آي إف ميتال" (رويترز)

وتأتي هذه الخطوة في سياق خلاف طويل الأمد بين شركة تسلا وعدد من النقابات السويدية، يعود إلى عام 2023، حين أطلق اتحاد عمال المعادن السويدي "آي إف ميتال" إضرابا احتجاجا على رفض الشركة توقيع اتفاقية جماعية للأجور.

وتوسع الإضراب لاحقا ليشمل 12 نقابة أخرى تسعى لحماية النموذج النقابي السويدي، كما امتد النزاع إلى دول شمال أوروبا المجاورة.

ووفقًا للوكالة، يُعرف عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك معارضته العلنية لتشكيل نقابات في منشآت الشركة حول العالم، حيث رفض مرارا السماح للموظفين بالانضمام إلى اتحادات عمّالية.

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كما أثار ماسك انتقادات إضافية بسبب تقاربه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مما دفع بعض الجهات إلى إطلاق دعوات لمقاطعة تسلا.

المصدر: الفرنسية

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