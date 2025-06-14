طائرات إسرائيل فرت من صواريخ إيران إلى قبرص واليونان وأميركا

أفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت 14 يونيو/حزيران، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمرت بنقل كامل أسطول الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى مطارات خارج البلاد، تحسبًا لهجوم صاروخي محتمل من إيران.

ووفق ما نشرته الصحيفة، فقد تم نقل طائرات شركات إلعال، وأركيع، ويسرائير، وطيران حيفا إلى وجهات موزعة بين قبرص واليونان والولايات المتحدة، بموجب عملية وصفت بأنها "سرّية وخاطفة"، نُفّذت مساء الخميس الماضي.

وأشارت معاريف إلى أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى تقديرات أمنية رجّحت أن تحاول إيران استهداف أسطول الطيران المدني الإسرائيلي في حال تصاعد التوتر الإقليمي إلى مواجهة مباشرة.

عملية أمنية

وقالت الصحيفة إن مديري الأمن في شركات الطيران الإسرائيلية الأربع تلقوا تعليمات فورية من المنظومة الأمنية مساء الخميس، تقضي بضرورة "إخراج جميع الطائرات من المجال الجوي الإسرائيلي على وجه السرعة"، وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع سلطات المطارات في الدول المستقبِلة.

وأضاف التقرير أن جهاز الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) قام، بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية في الدول الثلاث المضيفة، بتعزيز الحماية على الطائرات الإسرائيلية في مطاراتها الجديدة، لضمان عدم تعرضها لأي استهداف أو محاولة اختراق أمني.

ورغم أن التقرير لم يتضمن تصريحات مباشرة لمسؤولين رسميين، إلا أن معاريف نقلت عن مصادر في المنظومة الأمنية قولها إن القرار جاء "كإجراء وقائي ضروري لحماية البنية التحتية الحيوية للطيران المدني من تهديدات صاروخية محتملة".

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الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف 9 علماء وخبراء بارزين في البرنامج النووي الإيراني ضمن عملية عسكرية، وهو ما دفع إيران إلى الرد بقصف مكثف طالت المدن الرئيسية في إسرائيل.

وأمس أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد من الطائرات من تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأظهرت بيانات فلايت رادار24 أن عددا من رحلات شركة يسرائير اتجهت إلى قبرص، كما اتجهت طائرات تابعة لشركة إلعال إلى مطارات في أوروبا.

في الأثناء، رجحت مصادر أمنية إسرائيلية أن يتواصل إغلاق مطار بن غوريون 3 إلى 4 أيام على الأقل وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت- أمس الجمعة- إن المطار أُخلي بالكامل، وإن شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها، من دون تحديد تلك الشركات.