مصر تزيد مخزونها الإستراتيجي من السلع إثر هجوم إسرائيل على إيران

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة أن مصر تتابع من كثب الأوضاع في الشرق الأوسط وتعمل على زيادة مخزونها الإستراتيجي من السلع المختلفة.

وقال في بيان "نتابع الموقف أولا بأول"، وأضاف "تم التنسيق بين السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية لزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة".

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه سيُعقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

وقد شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن سلاح الجو يعمل على اعتراض المسيّرات الإيرانية بمفرده من دون تدخل الأميركيين.

لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنضم القوات الأميركية لاحقا إلى الجهود الدفاعية.