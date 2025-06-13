أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية إلعال ويسرائير وأركياع اليوم الجمعة أنها تنقل طائراتها إلى خارج إسرائيل، وذلك بعد ساعات من شن تل أبيب ضربات واسعة النطاق على طهران واستعدادها للرد.

وقال متحدث باسم مطار بن غوريون في تل أبيب -الذي أُغلق اليوم الجمعة حتى إشعار آخر- إن الطائرات جرى نقلها من دون ركاب.

وذكرت شركة يسرائير للطيران أنها تستكمل حاليا عملية إجلاء ونقل طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب، مضيفة أن هذا جزء من خطة طوارئ وضعت في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت شركة إلعال أنها تنقل طائراتها من إسرائيل "إلى وجهاتنا"، وأحجمت شركة أركياع عن الإفصاح عن وجهتها.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد من الطائرات من تل أبيب صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأظهرت بيانات فلايت رادار24 أن عددا من رحلات شركة يسرائير اتجهت إلى قبرص، كما اتجهت طائرات تابعة لشركة إلعال إلى مطارات في أوروبا.

في الأثناء، رجحت مصادر أمنية إسرائيلية أن يتواصل إغلاق مطار بن غوريون 3 إلى 4 أيام على الأقل وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت- اليوم الجمعة- إن المطار أُخلي بالكامل، وإن شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها، من دون تحديد تلك الشركات.

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وتقدر مصادر أمنية أن مطار بن غوريون سيظل مغلقا لمدة 3 إلى 4 أيام على الأقل.