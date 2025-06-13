شركات الطيران تحول رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الملاحة الجوية أن شركات الطيران ابتعدت عن المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف في إيران.

وسارعت شركات الطيران إلى تحويل وإلغاء رحلاتها للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الأطقم الجوية، وفق ما ذكرت رويترز.

وأصبحت مناطق الصراع في العالم عبئا متزايدا على عمليات شركات الطيران وربحيتها، وأكثر إثارة للقلق بشأن السلامة.

إغلاقات للأجواء

ذكرت شركة أوزبري فلايت سلوشنز لاستشارات مخاطر الطيران أنه منذ عام 2001 أسقطت طائرات تجارية عن غير قصد، وأفلتت 3 طائرات من حوادث مماثلة.

أُغلق مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وظلت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لضربات انتقامية محتملة من إيران.

تل أبيب قالت شركة "العال" الإسرائيلية إنها علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل، كما أفادت وسائل إعلام رسمية بإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.

مع ورود تقارير عن ضربات على إيران، كان عدد من الرحلات الجوية التجارية لشركات من بينها طيران الإمارات ولوفتهانزا والخطوط الجوية الهندية، تحلق في المجال الجوي الإيراني.



أفادت وسائل إعلام رسمية عراقية بأن العراق أغلق مجاله الجوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأوقف جميع الرحلات الجوية في مطاراته.

ويُعد شرق العراق، بالقرب من الحدود مع إيران، أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاما في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا.

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قرر الأردن إغلاق مجاله الجوي مؤقتا "تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة بعد هجوم إسرائيلي على إيران"، وفق بيان لهيئة تنظيم الطيران المدني في البلاد ووكالة الأنباء الرسمية.

تعليق العديد من الرحلات الجوية

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرات تُحول مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو السعودية.

وذكر موقع "سيف إير سبيس"‬‬، وهو موقع إلكتروني تديره مجموعة "أو بي إس" التي تُشارك معلومات حول مخاطر الطيران، أن "الوضع لا يزال يتكشف.. ينبغي على شركات الطيران توخي أقصى درجات الحذر في المنطقة في الوقت الحالي".

وجرى تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تهبط في دبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم. كما جرى تحويل رحلة تابعة لطيران الإمارات كانت متجهة من مانشستر إلى دبي إلى إسطنبول، ورحلة تابعة لفلاي دبي كانت متجهة من بلغراد إلى يريفان في أرمينيا.

وأعلنت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي تعليق رحلاتها إلى مدن عمّان وبيروت ودمشق بجانب إيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات الأخرى أو تحويل مسارها أو إعادتها إلى مطارات المغادرة.

بعد ذلك أعلنت مطارات دبي إلغاء أو تأخير بعض الرحلات الجوية من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بسبب إغلاق المجال الجوي لإيران والعراق وسوريا.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى وجود طائرات مسيرة وصواريخ في الجو جنبا إلى جنب مع الطائرات التجارية عبر مسارات الطيران الرئيسية، التي ورد أن بعضها كان قريبا بما يكفي ليراه الطيارون والركاب.

وفي العام الماضي، أُسقطت طائرات بنيران أسلحة في كازاخستان والسودان.

وجاءت هذه الحوادث في أعقاب إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم "إم إتش17" فوق شرق أوكرانيا عام 2014، وطائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت قادمة من طهران عام 2020.