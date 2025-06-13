قالت القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة، إن حركة الملاحة التجارية مستمرة في المرور عبر مضيق هرمز على الرغم من الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، إلا أن بعض ملاك السفن يرغبون في تجنب المنطقة.

وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الضغوط الغربية.

ورأى محللون، أن أي إغلاق للمضيق يمكن أن يقيّد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.

وقالت القوة البحرية المشتركة في إرشاداتها "مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وحركة المرور التجارية مستمرة دون انقطاع"، مضيفة أن الأحداث التي وقعت اليوم، تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي إلى "احتمال كبير".

وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن بيمكو "لدينا تقارير تفيد أن المزيد من مالكي السفن يتوخون الحذر الشديد ويفضلون الابتعاد عن البحر الأحمر…".

وأضاف لارسن، أنه في حال اتهام الولايات المتحدة بالتورط في أي هجمات، "فإن خطر التصعيد سيزداد كثيرا، وقد يشمل هذا التصعيد هجمات صاروخية على السفن أو زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز".

تحذيرات

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن اليونان وبريطانيا نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة لهما بتجنب الإبحار عبر خليج عدن وبتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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وتشير واحدة من الوثائق التي صدرت اليوم الجمعة، إلى أن جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب السفن اليونانيين على إرسال تفاصيل سفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز إلى الوزارة المعنية بالملاحة البحرية.

كما أفادت وثيقة منفصلة أصدرتها وزارة النقل البريطانية، أنها تنصح جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني، بما فيها المسجلة في جبل طارق وبرمودا، بتجنب الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مسؤول في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر (أسبيدس) لرويترز، أنها تواصل عملياتها كالمعتاد، لكنها تراقب التطورات في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، قال أولي هفالبي المحلل لدى‭‭" ‬‬إس.إي.بي" إن القلق الرئيسي في أسواق النفط هو ما إذا كانت التطورات الأحدث ستؤثر على مضيق هرمز.

وأوضح أن الممر المائي الرئيسي كان معرضا لخطر التأثر بالتقلبات الإقليمية المتزايدة في السابق، لكنه لم يتأثر حتى الآن.

وأضاف أنه لم يكن هناك أي تأثير على تدفق النفط في المنطقة حتى الآن.

ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.

وقفزت أسعار النفط بنحو 9% اليوم الجمعة، لتقترب من أعلى مستوياتها في أشهر.