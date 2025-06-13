الذهب عند أعلى مستوى في شهرين بعد هجوم إسرائيل على إيران

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى في قرابة شهرين وتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية وسط الإقبال الكبير من المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية على إيران.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3423.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ 22 أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

ويتداول الذهب حاليا عند مستوى 3415.8 دولارا للأوقية بارتفاع 0.9%.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3444.50 دولارا، وصعد المعدن النفيس بنحو 3.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتصاعد التوتر الجيوسياسي بعد استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد"، إن تصعيد الأحداث في الشرق الأوسط أدى "إلى صرف الانتباه عن مفاوضات التجارة في الوقت الحالي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن".

وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن سلاح الجو يعمل على اعتراض المسيّرات الإيرانية بمفرده من دون تدخل الأميركيين.

وقال مسؤول أميركي لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش الأميركي يتحسب لجميع الاحتمالات في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال اضطراره إلى المساعدة في إجلاء المدنيين الأميركيين.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولارا للأونصة.

هبط البلاتين 1% إلى 1282.55 دولارا.

انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1050.61 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.