إنرجيان البريطانية للغاز تعلق أنشطة الإنتاج في سواحل قبالة إسرائيل

قالت شركة إنرجيان البريطانية للغاز اليوم الجمعة إنها علقت مؤقتا إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقد شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى رد من إيران.

وقالت الشركة إنها تلقت إشعارا من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها.

وذكرت الشركة في بيان "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج مؤقتا وتم إصدار إشعارات لعملاء إنرجيان والجهات المعنية الأخرى".

وقال متحدث باسم إنرجيان إن وحدة التخزين والتفريغ العائمة تسهم بكم "كبير" في إجمالي إنتاج المجموعة.

وانخفض سهم إنرجيان 6.9% في الساعة 08:08 بالتوقيت العالمي.

وتدير الشركة أصولًا للإنتاج والتطوير والاستكشاف في 9 دول في البحر المتوسط وبحر الشمال، بينها إسرائيل ومصر ودول أوروبية.

وتمتلك إنرجيان احتياطيات تصل إلى 982 مليون برميل نفط مكافئ من الاحتياطات المحتملة والمؤكدة، وفق ما يذكر موقع الشركة.