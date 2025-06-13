إسرائيليون يتدفقون على المتاجر بعد هجوم تل أبيب على طهران

تدفق الإسرائيليون، اليوم الجمعة، على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني محتمل، ردا على الهجوم الذي شنته تل أبيب على طهران فجر اليوم الجمعة، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه بعد التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية والاستعدادات للبقاء في المناطق المحمية لفترة طويلة نسبيا، "تدفق عديد من الإسرائيليين إلى محلات السوبر ماركت ومحال البيع بالتجزئة صباح اليوم".

من جهته، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "تدفُق الإسرائيليين على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني أمر متوقع، وذلك ردا على الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية ونووية".

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا "بأن العملية قد تستمر عدة أيام"، في إشارة للتطورات الأخيرة مع إيران.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيطرأ ابتداء من اليوم "تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأوضح أنه في إطار التغييرات المذكورة "تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري، حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل، باستثناء مناطق العمل الضرورية".

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ولاحقا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة للإسرائيليين: "لا توجد حروب مجانية، أطلب منكم الالتزام بالتعليمات، قد يُطلب منكم البقاء في المناطق المحمية لفترة أطول بكثير مما اعتدتم".