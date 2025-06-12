الليرة السورية تتراجع مقابل الدولار في تعاملات الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية بالمدن السورية في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية

تراجع سعر صرف الليرة في كل من دمشق وحلب وإدلب إلى 9750 ليرة و9850 ليرة للشراء والبيع على التوالي من نطاق 9550 – 9650 ليرة مسجّلة مساء أمس.

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وفي الحسكة (شمالي شرق سوريا) تراجعت الليرة إلى نطاق 9900 – 10 آلاف مقابل الدولار من نطاق 9750 – 9850 ليرة مسجّلة مساء أمس.

وواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

وأعلن صندوق النقد الدولي أول أمس، أن فريقا من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، مشيرا إلى أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

توجه البنك المركزي

ويتجه البلد نحو تعويم مدار لعملته، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية الأسبوع الجاري.

وقال حصرية، إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

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وأضاف أن عودة نظام سويفت ستسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، كما ستسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وقال حصرية "الخطة هي أن تمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، مما يلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتا عن كل دولار يدخل إلى سوريا.

وشرعت الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن سوريا ثم اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا ما أدى إلى تحسن في سعر صرف الليرة السورية.