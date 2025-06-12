الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع

بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بغداد : بلغ سعر الدولار 1441 دينارًا عند البيع و1453 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس الأربعاء للبيع 1413.5 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1405 دنانير.

: بلغ سعر الدولار 1441 دينارًا عند البيع و1453 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس الأربعاء للبيع 1413.5 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1405 دنانير. أربيل : بلغ سعر البيع 1445.5 دينارا، وسعر الشراء 1435 دينارًا، بعد أن سجل مساء أمس 1411 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1405.5 دناتير.

: بلغ سعر البيع 1445.5 دينارا، وسعر الشراء 1435 دينارًا، بعد أن سجل مساء أمس 1411 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1405.5 دناتير. البصرة: بلغ سعر الصرف 1440.5 دينارا للبيع، و1430.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1413.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1405.5 دنانير.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار لأنه هو المصدر الرئيسي للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.

يذكر أن قرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للمسافرين حصرا.

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العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

مزاد بيع العملة : يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.

: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي : تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف.

: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار : تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.

: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.

يكون حصول طهران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق فواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا إلى شراء الدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.

تهريب الدينار إلى دول أخرى : يعمل بعض التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.

: يعمل بعض التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار: من خلال معلومات مسربة أو شائعات، إذ يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء في المستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.