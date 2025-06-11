أول طائرة للخطوط السورية تهبط في إسطنبول منذ 12 عاما

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار إسطنبول الدولي قادمة من دمشق، بعد 12 عاما من انقطاع الرحلات.

وأقيم حفل أمس في المطار لاستقبال الطائرة التي أقلعت من مطار دمشق الدولي، وهبطت في مطار إسطنبول في ساعات المساء.

ورحّب مسؤولون في شركة "آي جي إيه" المشغلة لمطار إسطنبول بمسؤولي الخطوط الجوية السورية وطاقم الطائرة بالورود.

واستؤنفت رحلات الخطوط السورية بين دمشق وإسطنبول، بعد انقطاع دام 12 عاما بسبب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الخطوط الجوية السورية سامح عرابي قوله إن "العمل جار لتوسيع مسار الرحلات ليشمل مدنا تركية مثل مرسين وأنطاكيا وإزمير".

ووصف عودة الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول عبر الخطوط الجوية السورية بأنها "خطوة وطنية بامتياز".

ومن المقرر تسيير 5 رحلات أسبوعيا للخطوط الجوية السورية بين دمشق وإسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية استأنفت رحلاتها إلى دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 6 أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد.

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والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا ستُستأنف قريبا، معربا عن أمله بأن تتمكن شركة أناضول جيت المنخفضة التكلفة التابعة للخطوط الجوية التركية "قريبا من تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا".

وفُرضت عقوبات غربية على "الخطوط الجوية السورية"، بعد اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011.

والشهر الماضي رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما مكن الحكومة والقطاع الخاص من إعادة تفعيل العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بعد سنوات من العزلة.