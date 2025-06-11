ترامب يتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن المعادن النادرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- التوصل إلى اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلا إن بكين ستصدر المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأكد أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفا أن العلاقة بين البلدين "ممتازة".

وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده ستحصل من الصين على المواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، في حين ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وأضاف "سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55% والصين ستحصل على 10%".

وجاء إعلان ترامب بعد يوم من اختتام محادثات استغرقت يومين في لندن ركزت على إيجاد طريقة لحل النزاعات بشأن تصدير المعادن والتكنولوجيا التي هزت هدنة هشة في التجارة تم التوصل إليها في جنيف الشهر الماضي.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

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وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين بجنيف في 10 و11 مايو/أيار الفائت، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لـ90 يوما.

وذكر تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن مصادر المعادن الأساسية حول العالم أصبحت تتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول، وعلى الأخص الصين، التي تعد أيضا مركزا رائدا لتكرير ومعالجة الليثيوم والكوبالت والغرافيت ومعادن أخرى.