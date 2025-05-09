ترامب يقترح خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% حاليا إلى 80%، قبيل مفاوضات بين البلدين في سويسرا بشأن تخفيف التوترات التجارية بينهما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب!"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن "الأمر يعود إلى سكوت بي" في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي سيلتقي هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني هذا الأسبوع في جنيف سعيا لتهدئة التوتر في الأسواق العالمية.

ولم يذكر ترامب في منشوره ما إذا كان يعتقد أن نسبة 80% يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية إن توقفت الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت.

وفي منشور آخر بأحرف كبيرة كتب ترامب "يتعين على الصين أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، سيكون ذلك مفيدا جدا لهم. الأسواق المغلقة لم تعد مجدية".

وتُمثل تصريحات ترامب أحدث مؤشر على تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب إن الاتفاق مع بريطانيا سيكون الأول من بين العديد من الاتفاقات الأخرى، وإنه يأمل أن تسفر المحادثات العسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين، عن نتائج قريبا أيضا.

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وترغب العديد من الدول في إجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم ترامب التي تراوح من 10% على كثير من الدول إلى رسوم باهظة على الصين، الهدف الرئيسي لترامب.

وقال ترامب في البيت الأبيض أمس الخميس -خلال الكشف عن تفاصيل اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا- إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة مطلع الأسبوع المقبل، مرجحا خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والبالغة 145%.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أمس -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن ترامب يدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية بأكثر من النصف الأسبوع المقبل، في حين نفى البيت الأبيض التقرير ووصفه بأنه مجرد تكهنات.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 17.6% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي مقابل 40.1 مليار دولار في مارس/آذار 2025، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مذ فرض ترامب التعريفات الجمركية -وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%- في حين ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% إضافة إلى تدابير أخرى.

من جهتها قال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف مطلع الأسبوع المقبل تمثل خطوة إيجابية وبناءة نحو نزع فتيل التوتر بين البلدين.