ترامب: الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أمس الخميس -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية بأكثر من النصف الأسبوع المقبل، في حين نفى البيت الأبيض التقرير ووصفه بأنه مجرد تكهنات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض "عندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فإنها ستأتي مباشرة من الرئيس. أي شيء آخر هو مجرد تكهنات".

يأتي ذلك في وقت قال فيه ترامب إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة مطلع الأسبوع المقبل، مرجحا خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والبالغة 145%.

وتمثل تصريحات ترامب في البيت الأبيض، خلال الكشف عن تفاصيل اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أحدث مؤشر على تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ودخل البلدان في مواجهة بشأن الرسوم الجمركية والتجارة. وبعد جمود لأكثر من شهرين، أعلن الجانبان هذا الأسبوع إرسال مسؤولين كبار إلى سويسرا لإجراء محادثات مطلع الأسبوع المقبل.

ويعمل فريق ترامب على إبرام اتفاقات تجارية متعددة بعد تعليق الرئيس للرسوم الجمركية المضادة المفروضة على معظم الدول، وذلك لتخفيف حدة حرب تجارية عصفت بالأسواق المالية وبعلاقات الولايات المتحدة مع الأصدقاء والخصوم.

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لكن ترامب لم يوقف الرسوم الجمركية على الصين، وأثارت التعليقات المقتضبة من واشنطن وبكين بشأن نزاعهما تساؤلات حول العواقب الاقتصادية للحرب التجارية الطويلة بينهما.

وأشار ترامب -أمس الخميس- إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوة لتخفيف ذلك التوتر من خلال خفض التعريفات الجمركية. وعندما سئل عما إذا كان سيفكر في خفض معدل الرسوم إذا سارت المحادثات بشكل جيد، أجاب "يمكن حدوث ذلك".

وأضاف ترامب "لا يمكن رفع المعدل أكثر من ذلك. المعدل عند 145%، لذا نعلم أنه سينخفض. أعتقد أنه اجتماع ودي للغاية. إنهم يتطلعون إلى عقده بطريقة رائعة".

ويشارك في المحادثات المرتقبة في سويسرا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، وخه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وينظر إليها على أنها خطوة أولى نحو إنهاء حرب تجارية أحدثت اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن الصين ترغب بشدة في إبرام اتفاق وعن رغبته في فتح الصين اقتصادها.

الموقف الصيني

وقال ترامب "أعتقد أننا سنحظى بعطلة نهاية أسبوع جيدة مع الصين. أعتقد أن لديهم الكثير ليكسبوه. أعتقد أن لديهم مكاسب أكبر بكثير مما لدينا، بشكل ما".

وجددت بكين الخميس دعوتها للولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية على الصين، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ -في إحاطة صحفية- إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لإلغاء الرسوم العقابية.

وأضاف أن الولايات المتحدة "بحاجة لإظهار الإخلاص للتحدث والاستعداد لتصحيح أخطائها وإلغاء الرسوم الأحادية".

وتعهدت الصين الأربعاء الماضي بأنها ستدافع عن مبادئ "العدالة" في المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق إن المحادثات تجري "بناء على طلب الولايات المتحدة"، وإن موقفها الداعي إلى إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية "لم يتغير".

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن "أي حوار يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة. أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه لن يجدي نفعا مع الصين".

التجارة بين أميركا والصين

تشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين بلغ عام 2024 نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: