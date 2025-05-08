تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و50 ليرة من 12 ألفا مسجّلة أمس عند الشراء في حين انخفض إلى 12 ألفا و150 ليرة عند البيع من 12 ألفا و100 ليرة.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و550 ليرة من 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء، في حين تراجع عند البيع إلى 12 ألفا و650 ليرة من 12 ألفا و350 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

علّقت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات على سوريا، الأمر الذي سمح بالتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي.

أزالت بريطانيا مؤخرا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.

سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.