اقتصاد|أسواق|عربي

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A woman holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الليرة السورية تراجعت بصورة طفيفة بعد ارتفاع ملحوظ أمس (غيتي)
8/5/2025

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

  • تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و50 ليرة من 12 ألفا مسجّلة أمس عند الشراء في حين انخفض إلى 12 ألفا و150 ليرة عند البيع من 12 ألفا و100 ليرة.
  • في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و550 ليرة من 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء، في حين تراجع عند البيع إلى 12 ألفا و650 ليرة من 12 ألفا و350 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
التراجع كان أكبر في الحسكة مقارنة بدمشق وحلب وإدلب (غيتي)

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

  • علّقت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات على سوريا، الأمر الذي سمح بالتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي.
  • أزالت بريطانيا مؤخرا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
  • رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.
  • سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.
إعلان
المصدر : الجزيرة

إعلان