تويوتا تحذر من انخفاض أرباحها 21% بسبب رسوم ترامب

حذرت تويوتا من انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 21% في السنة المالية الحالية لتداعيات الحرب التجارية التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يزيد الضغط على اليابان للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات المركبات، أنها تتوقع تحقيق ربح تشغيلي قدره 3.8 تريليونات ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، مقارنة بـ 4.8 تريليونات ين (33.2 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية. وتتضمن التوقعات "مبدئيًا" تأثيرًا تقديريًا للرسوم الجمركية الأميركية قدره 180 مليار ين (1.24 مليار دولار) لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

الرسوم الجمركية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، كوجي ساتو، بما أنه من مسؤولي الحكومة اليابانية فإنهم "يعملون بجد حاليًا، ولا تزال تفاصيل الرسوم الجمركية قيد الدراسة، فمن الصعب جدًا التنبؤ بالمستقبل. لكن في الوقت الحالي، ثمة رسوم جمركية تُفرض، ما يعكس هذا الجزء في توقعاتنا هذه السنة المالية".

وأضاف: "على الأمد القصير، علينا النظر في كيفية توزيع السيارات. ولكن على الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، ينبغي إنتاج المنتجات المناسبة للمنطقة محليًا وتسليمها محليًا".

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وقال المدير المالي للشركة، يويتشي ميازاكي، إن شركة صناعة السيارات لن تتخذ قرارات "متسرعة"، لكنها قد ترفع الأسعار بناءً على الطلب، مضيفا أنه "حتى الآن، كان طلب العملاء قويًا جدًا، وفي الماضي، رفعنا الأسعار عند ارتفاع الطلب".

قدّم الرئيس الأميركي أخيرًا إعفاءات عن شركات صناعة السيارات لتخفيف تأثير رسومه الجمركية البالغة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار أجنبية الصنع.

اضطرابات

لكن الطبيعة المتطورة لرسوم ترامب أحدثت حالة من الاضطراب في صناعة السيارات العالمية، إذ خفضت مرسيدس- بنز وفولفو للسيارات وفورد توقعاتها هذا العام، بينما حذرت جنرال موتورز من خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار.

ولا تزال الشركات المصنعة اليابانية معرضة للخطر، إذ تصدر بعض المركبات التي تبيعها في الولايات المتحدة من اليابان، وتصدر تويوتا 26% من مبيعاتها إلى هناك.

ومع ذلك، يأمل بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات السيارات في المزيد من التنازلات من ترامب، حيث توقع الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي، أمس، إمكانية خفض الرسوم الجمركية البالغة 25% ابتداء من يوليو/تموز.

وأعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا اليوم، وهو ما قد يمنح حصصًا جمركية أقل لصادرات السيارات والصلب البريطانية، كما أشار المسؤولون اليابانيون إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يونيو/حزيران.

وفي الربع الأخير، استقرت أرباح تويوتا التشغيلية تقريبًا على أساس سنوي عند 1.2 تريليون ين (8.3 مليارات دولار)، بينما زادت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 12.3 تريليون ين (85 مليار دولار).