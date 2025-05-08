ترامب يواصل انتقاد رئيس البنك المركزي ويصفه بالأحمق بعد تثبيت الفائدة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الخميس، ووصفه "بالأحمق"، وذلك بعد يوم من تثبيت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، محذرا من مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "جيروم باول، "فات الأوان"، أحمق، لا يفقه شيئا. عدا ذلك، أنا معجب به كثيرا!".

وأشار إلى انخفاض تكاليف الطاقة وسياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية وشكك في أي ارتفاع في التكاليف أو التضخم، مضيفا "هذا عكس تماما عبارة فات الأوان!".

وكثيرا ما طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة الآن للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي مع طرح خططه للتعريفات الجمركية التي تضمنت فرض رسوم باهظة على الصين.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي أمس الأربعاء أن أصحاب القرار صوتوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند مستوى يراوح بين 4.25 و4.50%.

وفي حديثه للصحفيين بعد نشر القرار، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن ما ستؤول إليه سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.

وحذر العديد من المحللين من أن قرارات الحكومة قد تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وفي الوقت نفسه قد تؤدي إلى تباطؤ النمو في الأمد القريب.

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لكن ترامب قال في منشوره على "تروث سوشيال" إنه "لا يوجد تضخم فعليا" وإن "جميع التكاليف تقريبا" انخفضت.

ومارس ترامب ضغوطا على باول بشأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل خاص، ووصفه الشهر الماضي بأنه "خاسر كبير" مشددا على أنه قد يجبر رئيس البنك على الاستقالة قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

والاحتياطي الفدرالي مكلّف بمهمتين هما السيطرة على التضخم وخفض معدلات البطالة. ويقوم بذلك بشكل مستقل عبر رفع أو خفض أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستوياتها.

وقال باول في المؤتمر الصحفي الأربعاء إن انتقادات ترامب "لا تؤثر على أدائنا مهمتنا على الإطلاق".

وأضاف "سنأخذ دائما في الاعتبار فقط البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر، وهذا كل شيء".