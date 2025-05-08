اتفاق تجاري متوقع بين أميركا وبريطانيا والإسترليني يستفيد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وموقع بوليتيكو أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت سابق أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس بشأن "اتفاق تجاري ضخم مع ممثلي دولة كبيرة لها مكانتها".

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ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إن الاتفاق سيكون "الأول من بين كثير".

وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وقال مسؤول بريطاني يوم الثلاثاء إن البلدين أحرزا تقدما جيدا في التوصل لاتفاقية تجارية قد تشمل رسوما منخفضة على الصلب والسيارات.

وينخرط كبار المسؤولين بإدارة ترامب في سلسلة اجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ فرض الرئيس رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم الدول في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بالإضافة إلى رسوم "مضادة" على العديد من الشركاء التجاريين، على الرغم من تعليق تلك التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما لاحقا.

ولم تخضع بريطانيا لرسوم جمركية إضافية، لأن وارداتها من الولايات المتحدة أكثر من صادراتها إليها.

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وفرض ترامب رسوما بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم، وبنسبة 25% على كندا والمكسيك وبنسبة 145% على الصين.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيراجع الاتفاقيات التجارية المحتملة مع كبار مسؤولي الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قرار بشأنها.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك اتفاقيات "محتملة" مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.

الجنيه الإسترليني يقفز

قفز الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال ترامب دونالد إنه سيعلن عن "اتفاق تجاري كبير" في وقت لاحق اليوم، في وقت رجحت نيويورك تايمز أن يكون هذا الاتفاق مع بريطانيا.

ارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم، قبل أن يتخلى عن مكاسبه خلال جلسة اليوم.

وكسب الدولار الأسترالي ما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار الأميركي.

كما تقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5%، قبل أن يفقد مكاسبيهما.

وقبل تقرير نيويورك تايمز، أشار المحللون إلى فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاقا للتجارة الحرة مع الهند في وقت سابق من الأسبوع.

اتفاقات لن تكون بالمجان

وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، "السوق تعمل بفكرة أن أي اتفاق تجاري هو خبر جيد، لأنه يوفر درجة معينة من الوضوح ويمكن أن يوفر نموذجا للآخرين ليتبعوه".

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يعد من المفاوضات الأسهل، في حين من المتوقع أن تكون المحادثات مع أوروبا والصين على وجه الخصوص أكثر تعقيدا.

وأضاف كاتريل "المشكلة تكمن في التفاصيل. هذه الاتفاقات لن تكون بالمجان".

وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على انفراجة عندما يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير، مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يوم السبت في سويسرا.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن بكين هي التي بادرت بالمحادثات، مضيفا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لدفع المفاوضات.

اليوان يستقر والدولار يتراجع

ولم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر ليستقر عند 7.2325 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد يوم من انخفاضه 0.26%.

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وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها أمس، وذلك بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي من المخاطر المتزايدة على الاقتصاد بسبب ارتفاع التضخم والبطالة.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول قال إن من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد سيواصل وتيرة نموه الثابتة أم سيتأثر بالضبابية الاقتصادية المتزايدة والارتفاع المحتمل للتضخم.