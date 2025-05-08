أميركا وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاق تجاري وصفتاه بالعظيم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على غالبية دول العالم.

"إنجاز كبير"

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر مشترك "حققنا إنجازا كبيرا بالتوصل إلى صفقة تجارية رائعة مع بريطانيا"، ستخفض بموجبها الحواجز غير الجمركية، مشددا على أن المعاملة بالمثل والإنصاف مبدأ أساسي وحيوي للتجارة الدولية.

وأشار ترامب إلى أن الصفقة التجارية تتضمن خططا ستجعل بريطانيا في تحالف الأمن الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وأن الاتفاق التجاري سيجلب لأميركا 6 مليارات دولار من الإيرادات الخارجية.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني إن الاتفاق الذي توصل إليه البلدان "عظيم ويصب في مصلحة الشعبين" وسيعزز التجارة ويحمي الوظائف.

وقال ترامب في وقت سابق عبر حسابه على منصة تروث سوشيال إن الاتفاق مع بريطانيا "شامل وكامل وسيرسخ العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة. ونظرا لتاريخنا العريق وولائنا المشترك، يُشرّفنا أن تكون المملكة المتحدة أول إعلان لنا. وهناك العديد من الصفقات الأخرى، التي هي في مراحل جدية من التفاوض، في انتظارنا!".

ضغوط

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المستثمرين لإبرام صفقات لتهدئة حرب الرسوم الجمركية، بعد أن قلبت سياسات ترامب، التي اتسمت بالفوضوية في أغلبها، التجارة العالمية رأسا على عقب مع الحلفاء والأعداء على حد سواء، مهددة بتأجيج التضخم والتسبب في ركود اقتصادي.

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وانخرط كبار المسؤولين الأميركيين في سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ أن فرض الرئيس في الثاني من أبريل/نيسان الماضي رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب معدلات رسوم جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين، والتي جرى تعليقها بعد ذلك لمدة 90 يوما.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم و25% على كندا والمكسيك، و145% على الصين. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات في سويسرا السبت القادم.