المغرب يطلق برنامجا اقتصاديا لجني 8.4 مليارات دولار إضافية من الصادرات

أطلق المغرب برنامجًا جديدًا لدعم التجارة الخارجية بين عامي 2025 و2027، يهدف إلى إنشاء شركات تصدير جديدة وتحقيق 8.4 مليارات دولار إضافية في مجال الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع في الرباط ترأسه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدراسة "خارطة طريق التجارة الخارجية" وفق بيان للحكومة.

ولفت البيان إلى أن "البرنامج يهدف إلى جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني".

وقدم كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، خارطة الطريق المذكورة و"ترتكز على 3 أهداف إستراتيجية".

وتتمثل هذا الأهداف في "إحداث نحو 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية بتأسيس 400 شركة تصدير جديدة سنويا، إضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم (8.4 مليارات دولار) إضافية في مجال الصادرات".

وتضم خارطة طريق الجديدة، وفق البيان "6 محاور، منها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 455 مليار درهم (45.5 مليار دولار) خلال 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8% مقارنة بسنة 2023.

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ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات، ثم الزراعة.

السياحة

في سياق اقتصادي آخر، أعلنت وزارة السياحة المغربية أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025 بلغ نحو 5.7 ملايين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أكدت فيه أن "هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بـ4 أشهر الأولى من 2024".

وسجل المغرب دخول نحو مليون سائح إضافي خلال هذه الفترة، حيث "تضع هذه النتائج البلاد بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم" وفق البيان.

وتمثل السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.

وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20% مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة الوجهات السياحية في أفريقيا خلال العام الماضي.