اشتباك الهند وباكستان يربك حركة الطيران الآسيوية

غيرت عدة شركات طيران آسيوية اليوم الأربعاء مسار رحلاتها أو ألغتها من وإلى أوروبا بسبب اشتباك بين الهند وباكستان.

وهاجمت الهند الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه وقالت باكستان إنها أسقطت 5 مقاتلات هندية في أسوأ معركة بين البلدين منذ نحو عقدين.

20 رحلة

وغيرت أكثر من 20 رحلة طيران تجارية مسارها لتجنب المجال الجوي الباكستاني، وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار24 أن شركات طيران ألغت 52 رحلة من وإلى باكستان بحلول صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقالت شركة إيفا للطيران التايوانية إنها ستعدل رحلاتها من وإلى أوروبا لتجنب المجال الجوي في منطقة الاشتباك بين الهند وباكستان لدواعي السلامة، وهبطت أسهمها بنحو 1.7%.

وقالت شركة الطيران الكورية (كوريان إير) إنها بدأت تحويل مسار الرحلات بين سول ودبي اليوم الأربعاء إلى مسار جنوبي يمر فوق ميانمار وبنغلادش والهند بدلا من مسار سابق يمر عبر المجال الجوي الباكستاني.

وقالت الخطوط الجوية التايلاندية إن رحلاتها لوجهات في أوروبا وجنوب آسيا ستغير مساراتها اعتبارا من وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وأشارت إلى أن ذلك قد يتسبب في تأخيرات لبعض الرحلات.

كما أعلنت الخطوط الجوية الفيتنامية والخطوط الجوية الصينية التابعة لتايوان تأثر عملياتها بالتطورات بين الهند وباكستان.

إعلان

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، فجر اليوم، تعليق رحلاتها الجوية إلى باكستان مؤقتاً بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها الجوية إلى باكستان مؤقتاً بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني. تراقب الناقلة القطرية الوضع عن كثب حيث أن سلامة مسافريها وموظفيها من أهم أولوياتها.

يرجى من المسافرين https://t.co/hweYZD7Jen الكرام زيارة للاطلاع على أحدث معلومات حول الرحلات… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 7, 2025

وأوضحت الناقلة القطرية عبر حسابها بمنصة اكس، أنها تراقب الوضع عن كثب حيث أن سلامة مسافريها وموظفيها من أهم أولوياتها.