ماريوت تخفض توقعاتها لإيرادات السياحة في 2025

أعلنت شركة ماريوت الدولية، أكبر مشغّل فنادق في العالم، أمس الثلاثاء عن خفض توقعاتها لنمو إيرادات الغرف لعام 2025، كما توقعت أرباحًا فصلية للربع الثاني دون توقعات وول ستريت، في مؤشر جديد على تراجع محتمل في الطلب على السفر وسط بيئة اقتصادية مضطربة.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن نموًا في إيرادات الغرف للعام الكامل بنسبة تتراوح بين 1.5% و3.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 2% و4%.

وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوع من إعلان شركة هيلتون المنافسة عن تخفيض مماثل في توقعات إيرادات الغرف، في حين أشارت شركة "إير بي إن بي" إلى تقليص نافذة الحجوزات، في دلالة على تزايد الحذر وعدم اليقين لدى المستهلكين بشأن الإنفاق على السفر.

ووفقًا لبيانات جمعتها منصة "إل إس إي جي"، تتوقع ماريوت أن تتراوح أرباحها المعدلة للربع الثاني بين 2.57 و2.62 دولار للسهم، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين التي بلغت 2.68 دولار للسهم.

ورغم تسجيل تباطؤ في نمو الإيرادات لكل غرفة متاحة في كل من الولايات المتحدة وكندا خلال شهر مارس/آذار، قالت الشركة إن إيرادات الغرف في المنطقة خلال الربع الأول نمت بنسبة 3%.

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وخلال الربع الأول من العام، تجاوزت ماريوت التوقعات بتحقيق أرباح معدّلة قدرها 2.32 دولار للسهم، مقارنة بمتوسط التوقعات البالغ 2.25 دولار للسهم.

أما على صعيد الإيرادات، فقد بلغت 6.26 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، متفوقة على متوسط التوقعات البالغ 6.17 مليارات دولار.

وتدير ماريوت علامات تجارية بارزة مثل شيراتون وكورت يارد وريتز كارلتون، وهي تراقب عن كثب تغيرات سلوك المستهلك في ظل المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل، يغذّيه تصاعد التوترات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقلبة.